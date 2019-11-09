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會噴鼻血！UNIQLO推連身發熱衣 網美一穿羞喊「好色」

2019-11-09 14:23聯合報 編譯周辰陽／即時報導

UNIQLO是日本最受歡迎的休閒服飾品牌，設計上偏大眾化，向來跟「性感」搭不上邊，但是本周一款新保暖衣物上架，讓網美一穿大喊害羞，更激發漫畫畫師的創作靈感。

情報網站soranews24報導，這一款「Heattech」系列的保款襯衣名叫「Heattech極暖全身衣」（Heattech Extra Warm Full-body）。一如其名，這是一件式的全身襯衣，有著高領及長袖，但是隨著目光向下，就會發現「完全沒有下半身」，好像設計師只想著讓上半身完全保暖，腿部則完全不在考慮之中。

這款發熱衣乍看就是高領襯衣下半身接比基尼泳裝，不免讓人懷疑設計師偷懶，有買家一開始也不知道該怎麼搭配，直到女性推特網友一貼出試穿照片，網友這才驚覺它的厲害之處。

日本網美PO出穿上後前凸後翹的火辣身材，開高衩的設計令人不敢直視，讓她大喊「了不起！」、「好色，都能看到胸部與臀部線條了！但好軟又超舒服，不愧是UNIQLO！應該會常穿吧。」也有畫師貼出女性動漫角色穿上後的性感創作。

炎熱夏天通常才是展露性感時尚的季節，但日本人總樂於尋找既性感又溫暖的服裝，像是之前引發一陣熱潮的「童真殺毛衣」及「開胸毛衣」。soranews24同時溫馨提醒，這只是一件提供額外保暖的襯衣，外面還是要穿上其他外衣。只穿著這件走在日本街頭，很可能被警察臨檢盤問。

日本UNIQLO的「Heattech」系列近日新推出「Heattech極暖全身衣...
日本UNIQLO的「Heattech」系列近日新推出「Heattech極暖全身衣」，設計理念就像是高領長袖襯衣接上比基尼泳裝，但女性推特用戶試穿後發現，這款極暖全身衣其實可以凸顯出前凸後翹的好身材。畫面翻攝：uniqlo.com/jp
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