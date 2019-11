會噴鼻血！UNIQLO推連身發熱衣 網美一穿羞喊「好色」

UNIQLO是日本最受歡迎的休閒服飾品牌,設計上偏大眾化,向來跟「性感」搭不上邊,但是本周一款新保暖衣物上架,讓網美一穿大喊害羞,更激發漫畫畫師的創作靈感。

情報網站soranews24報導,這一款「Heattech」系列的保款襯衣名叫「Heattech極暖全身衣」(Heattech Extra Warm Full-body)。一如其名,這是一件式的全身襯衣,有著高領及長袖,但是隨著目光向下,就會發現「完全沒有下半身」,好像設計師只想著讓上半身完全保暖,腿部則完全不在考慮之中。

這款發熱衣乍看就是高領襯衣下半身接比基尼泳裝,不免讓人懷疑設計師偷懶,有買家一開始也不知道該怎麼搭配,直到女性推特網友一貼出試穿照片,網友這才驚覺它的厲害之處。

日本網美PO出穿上後前凸後翹的火辣身材,開高衩的設計令人不敢直視,讓她大喊「了不起!」、「好色,都能看到胸部與臀部線條了!但好軟又超舒服,不愧是UNIQLO!應該會常穿吧。」也有畫師貼出女性動漫角色穿上後的性感創作。

炎熱夏天通常才是展露性感時尚的季節,但日本人總樂於尋找既性感又溫暖的服裝,像是之前引發一陣熱潮的「童真殺毛衣」及「開胸毛衣」。soranews24同時溫馨提醒,這只是一件提供額外保暖的襯衣,外面還是要穿上其他外衣。只穿著這件走在日本街頭,很可能被警察臨檢盤問。

