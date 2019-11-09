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電子支付時代來臨！德國人卻對現金情有獨鍾

2019-11-09 11:05聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

電子支付時代來臨，人手一刷（嗶）即完成付款。不過，在德國的許多餐廳、酒吧、計程車上，依然只能現金付款，這並非特例，德國人喜歡現金付款，他們身上通常帶有足夠現金。

德國之聲報導，德國現金文化跟商家或服務機構拒絕接受卡片沒有關係，這只是德國人的心理因素。

研究德語國家高現金支付現象的商業心理學家克切勒（Erich Kirchler）表示，「掌控權是主要因素，我們不想屈就，我們要現金能提供的自主性、自由、實用性。」

根據克切勒，德國人擔心如果現金被其他支付方式取代，他們將失去對財務的掌控權。他們害怕非現金支付可能讓國家或銀行有更多控制權；另外，他們相信使用現金更能自己控制花費。

克切樂指出，德國人對現金的態度可能和國家一連串激進的歷史改變有關係。他表示，「我們對於政府有相對較高的信心，但同時我們也了解，情勢可能一夕之間改變」。

除了德國，部分國家也對無現金交易保持存疑態度。根據歐洲中央銀行，德國人平均隨身攜帶現金約103歐元（約台幣3500元），比其他歐洲人多。

德國80%交易為現金付款，義大利為86%、西班牙87%；但是在北歐國家，現金支付已經很少見、英國也很流行電子支付或信用卡交易。

甚至連倫敦街頭表演藝人也開始使用無現金交易。派翠尼（Francis Petrini）已有2年街頭表演經驗，每次表演他都會帶著讀卡機，讓民眾方便捐款或購買專輯。派翠尼表示，讀卡機確實讓他的收入增加，因為民眾時常沒有隨身攜帶現金。

人類學家史考特（Brett Scott）認為，「無現金交易社會」其實是「銀行化社會」，因為這些交易完全依賴銀行及其發展出來的系統。不過，「銀行化」雖然也在德國發生，但德國人對於大企業掌權依然較反感。

電子支付方式多元，不過德國人對現金付款情有獨鍾。路透
電子支付方式多元，不過德國人對現金付款情有獨鍾。路透
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德國義大利計程車

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