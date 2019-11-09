影／道路兩旁都在燒！澳洲野火2死7失蹤 百餘建築被毀

2019-11-09 10:15 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ／即時報導



澳洲東部的新南威爾斯省正受到「史無前例」的野火威脅，光8日一天就有80多場山林大火，17處上升到緊急等級。當地消防隊錄下消防車直闖一處火場的過程，只見道路兩旁皆陷入火海，情況相當險惡。消防當局9日證實，目前有2人死亡、7人失蹤，百餘棟建築被燒毀。

影片錄製地點是新南威爾斯省的彩虹平原（Rainbow Flat），可見天空被野火染成亮橘色，道路兩旁的樹木冒出劇烈火光，火焰彷彿觸手可及，三不五時就有火星掠過前方和兩側車窗，濃煙更導致能見度不佳，一度只能勉強看到前方另一輛消防車車尾的警示燈。

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在攝氏高達35度的強風助長下，許多受乾旱影響的地區情勢正在惡化，當局已經投入1000名消防人員跟70架飛機，試圖遏阻17處緊急野火擴散。據指多處有民眾受困家中，但強勁火勢阻擋消防隊馳援。

「我們對此也是聞所未聞，」新南威爾斯鄉村消防局局長費茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）坦承：「從未見過這麼多野火同時上升到緊急等級。」消防局9日證實在格倫因尼斯（Glen Innes）附近有兩人死亡，其中一人屍體被發現在車上，另一名女性被發現死亡時身上有燒傷痕跡，還有7人下落不明。