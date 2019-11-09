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牆倒30周年／7部受「柏林圍牆」啟發的電影

2019-11-09 10:00聯合新聞網 記者王若馨／綜合報導

德國柏林圍牆倒塌屆滿卅周年 （路透資料照片）
德國柏林圍牆倒塌屆滿卅周年 （路透資料照片）
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分隔東西德近30年的柏林圍牆，1961年建立，1990年倒塌；而它也成了許多藝術創作的靈感泉源，在流行文化中有不可撼動的影響力。世界新聞網帶你回顧一些以柏林圍牆作為故事背景的重要作品。

•再見列寧（Good bye, Lenin!，2003年）

擁護社會主義的單親媽媽，因為心臟病發陷入昏迷，柏林圍牆在她昏迷期間倒塌。在她甦醒後，孝順的兒子為了不讓媽媽再受到打擊，展開一連串瞞天過海的荒謬行動。

•竊聽風暴（The Lives of Others，2006年）

東德秘密警察衛斯勒，奉令監控疑似有反動思想的劇作家，然而，進行24小時監聽任務的衛斯勒，逐漸對劇作家及其女友的生活感到著迷，而陷入不可自拔的境地。

•搖滾芭比（Hedwig and the Angry Inch，2001年）

東德少年海瑟愛上一位美國士兵，為了他接受變性手術，然而手術失敗了。她經歷了心碎、被背叛、屈辱，仍努力跨越圍牆、國境及性別隔閡，活出自己的生命。

•慾望之翼（Ｗings of Desire，1987年）

兩個守護人間的天使，總是坐在柏林圍牆上看著人們的悲歡離合。其中一名天使愛上了馬戲團的女孩，決心拋棄不死之身成為凡人。

•極凍之城（Atomic Blonde，2017年）

柏林圍牆倒塌前夕，女間諜必須深入敵軍，找出其生前所藏匿的秘密名單，因名單上列有所有在柏林執勤的臥底。

•隔著圍牆說愛你（Beloved Berlin Wall，2009年）

沙夏是東德衛兵，法蘭西是西德女孩。每天法蘭西打開窗戶，面對的就是沙夏的哨點。兩人在對望下日久生情。

•迷牆（The Wall，1982年）

改編自搖滾樂團平克佛洛依德同名專輯，少年平克的父親死於二戰，母親獨力扶養他長大，但母親的過度保護，成為他社交障礙的源頭，平克的心魔逐漸化成了一道牆。

柏林二戰

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