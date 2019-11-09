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法文化部高官下藥 女性應徵者尿急被迫在他面前尿尿

2019-11-09 08:54聯合報 編譯田思怡／即時報導

法國文化部一名高級官員在女性應徵工作者的咖啡或茶內放利尿劑，再帶她們去散步，這些女性因尿急被迫在他面前尿尿，這名官員被控性侵犯和違反藥物法，受害者多達200多人。

法國解放報報導，文化部前人力資源部門主任克利斯蒂．N（Christian N.）被控在2009年到2018年間對200多名女性下手，多數為應徵工作者。

解放報引述五名女性的描述，這位N先生在面試時請她們喝咖啡或茶，再邀她們到巴黎文化部附近散步很長距離，散步期間女子突然尿急，N先生就帶她們去塞納河畔，在一座橋下解放，N先生還用外套為她們遮掩。

其中一名女子告訴解放報，這件事後，她因尿道感染在醫院住了四天。

根據警方調查報告，N先生在這些女性的飲料裡放了強力利尿劑。他還被控用手機在桌子底下偷拍她們的腿。

在一次當場被逮後，文化部報警處理。警方發現他的電腦裡有200多名被害人名單，還有照片，以及對這些女性在他面前尿尿的猥褻描述。

N先生在2018年10月被停職，三個月後被開除。法院消息人士證實，他被控的罪名包括濫用職權性侵犯、公務人員暴力行為、使用有害藥物、侵犯隱私和違反藥物法。

法國文化部一名高級官員在女性應徵工作者的咖啡內放利尿劑，被害人被帶到塞納河畔的橋...
法國文化部一名高級官員在女性應徵工作者的咖啡內放利尿劑，被害人被帶到塞納河畔的橋下尿尿。法新社
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