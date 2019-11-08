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南韓2025年廢除菁英高中 改善社會不平等

2019-11-08 23:30聯合報 編譯李京倫／即時報導

南韓教育部7日宣布，將在2025年3月廢除全國各地的菁英高中，以改善教育體系的不平等。

新加坡海峽時報綜合韓國先鋒報與亞洲新聞網報導，南韓教育部長俞銀惠在首爾中央政府大樓開記者會，她說：「2025年，獨立的私立學校、外語學校和全球學校都將全數轉變為普通學校，而且我們會建立新的高中選課系統和著眼於未來的教育內容。」

俞銀惠說：「我知道大家都很不滿，在現行制度下，教育上的不平等會導致社會階級的不平等。」

南韓社會為人詬病的是，菁英學校加深社會不平等。菁英學校原本是為了滿足不同學生的需要而設，卻逐漸變成進入名牌大學的階梯。在南韓，取得知名大學學位對工作和結婚對象影響很大。

菁英學校通常是富人的孩子在就讀，有人批評，這會使學校之間階級差別更嚴重，使學生之間過度激烈的競爭更惡化，並鼓勵大眾花錢把孩子送去私立學校。

菁英高中的學費通常是普通高中的三倍，父母為了使孩子進入菁英高中，常要多花40%-70%的費用。

南韓高中生參加大學入學筆試。（美聯社資料照）
南韓高中生參加大學入學筆試。（美聯社資料照）
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菁英南韓教育部

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