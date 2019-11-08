越南將檢查大陸進口手機內建地圖app 看南海有無九段線

2019-11-08 22:52 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／即時報導



彭博資訊根據越南青年報報導，越南將檢查所有從中國大陸進口的手機，包括華為和小米，查看手機內建地圖程式，是否將大陸、越南之間涉及主權爭議的南海島嶼納入大陸版圖，也就是「九段線」地圖，越南海關總局將很快向各地海關下達指示。

大陸之前曾對多家航空業者、跨國企業施壓，要求變更官網對台灣的表述，將台灣標示為中國的一部分，否則將開罰。

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越南與大陸南海主權爭議不斷，越方近期強烈駁斥中方對南海「九段線」的主張。越南相關機構最近頻頻發現由大陸製作，或從大陸進口的資料或產品上出現南海「九段線」地圖，除了沒收或銷毀相關資料與產品外，還對若干個人和單位採取懲處措施，引起各界關注。

越通社新聞網站6日報導，越南政府5日舉行每月例行記者會，政府辦公室主任梅進勇表示，絕對不讓「九段線」地圖在越南領土上出現，政府將對這一問題進行研究與匯總報告，並向總理提交審議，以指示相關部門及時採取應對措施，避免類似事件再次發生。

越南代理商上月將一輛福斯車從大陸帶到胡志明市參加汽車展覽會，因導航軟體有南海「九段線」地圖，日前遭當地海關沒收，主辦單位和業者也被開罰。

「民智報」新聞網站報導，一批共七輛從大陸進口的汽車，目前放置在海防市港口，也被發現導航軟體有「九段線」地圖，越南海關正在辦理沒收這批汽車的手續。

香港演員成龍支持中國南海九段線的主張也引起越南網友抵制。公益團體「越南微笑行動」原本邀請成龍10日出席30周年宣傳活動，由於抗議聲浪過大，8日取消他的行程。

越南最近也禁止美國夢工場動畫與上海東方夢工廠共同製作的動畫片「壞壞萌雪怪」播出，因為片中有一幕呈現九段線地圖。

越南海關總局長阮文謹表示，類似事件若發生都將予以沒收與處理。