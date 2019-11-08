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又傳內鬥？「大熊」、「學姐」遭民眾黨轟行政不中立

媒體：抵制「左傾」 布隆伯格有意參與民主黨總統初選

2019-11-08 18:22德國之聲 德國之聲

據美國媒體報道，前紐約市市長布隆伯格（Michael Bloomberg）准備競選美國民主黨總統候選人。包括《紐約時報》在內的幾家媒體表示，這位77歲的政治家將在本周至少在一個聯邦州提交競選資料。

布隆伯格在2001年至2013年期間曾擔任紐約市長。今年3月這位億萬富翁還表示，不會參加2020年的美國總統競選。但是據媒體援引他的一位顧問的話說，布隆伯格現在擬爭取入主白宮，不過尚未做出最後決定。

與金融界關系密切

據報道，布隆伯格派遣工作人員前往阿拉巴馬州，在本周五（11月8日）的最後限期之前收集簽名，這對聯邦州的初選十分必要。此舉是布隆伯格发出的准備參加總統競選打敗特朗普的第一個明確信號。

布隆伯格是美國最富有的人之一。他曾是共和黨人，後又轉入民主黨，又以無黨派人士身份當選紐約市長。他被認為是一位溫和派政治家，與金融界關系密切。他認為總統候選人桑德斯（Bernie Sanders）和沃倫（Elizabeth Warren）宣布的措施太左，他從不隱瞞自己的這一看法。《紐約郵報》援引布隆伯格親信的話說：他認為拜登力量太弱，桑德斯和沃倫也不會獲勝。不過現在就已經有17名男女政界人士申請民主黨總統候選人資格。

紐約前市長、億萬富豪彭博再度考慮角逐美國總統。 美聯社
紐約前市長、億萬富豪彭博再度考慮角逐美國總統。 美聯社
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李京慧/凝煉 (德新社、美聯社)

本文章由德國之聲授權提供】

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