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父輩的緘默：後柏林牆一代對歷史的追問

2019-11-08 18:21德國之聲 德國之聲

柏林牆倒塌30周年、兩德統一29周年系列

1990年，波恩，我小學剛入學。一年前，柏林牆倒塌了。幾周後，兩德便宣告統一。記憶中是德國國旗黑紅金的三色，以及入學孩童都會有的文具禮物包的粉色。我出生在保加利亞，但兒時在東德度過。

我的父母和祖父母似乎將他們的記憶塵封起來。然而，我們這一代孩子的追問，卻讓他們的記憶蘇醒。他們當時真相信社會主義？他們都做了什麼？他們的生活是什麼樣子的？他們當時想成為什麼樣的人，有什麼夢想？什麼事情讓他們感到幸福，又缺少了什麼？孩子們渴望了解父輩的生活，也藉此明白自己的身份來由。

然而，即便是小心翼翼的提問，也時常會觸動他們的感情，並引發一種防御式的態度。這是為什麼呢？

尼歇爾曼（Johannes Nichelmann）在《劇變後一代：東德、我們的父母與巨大的緘默》一書中，也問了這些問題。

東德第三代，這些生活在劇變後的孩子們，所受到的影響來自於1990年之後的媒體，所上的歷史課是新的內容，而他們希望填補自己個人歷史中的空白之處。

尼歇爾曼記得和兄弟一起在地下室找到父親制服的那一天。兩個人當時並不知道，父親在東德是邊境士兵。這正是我寫作本書的緣由。直到不久前，對於在東德生活，他從未講過一個字。正相反，每次我要提問，他便會生氣。我也就知道，有什麼地方不對勁兒，有些不能提的事，而這當然在我腦海中引發豐富的聯想。對東德的感知總是從一個極端到另一極端，要麼就是40年的鐵絲網和國安部監獄，要麼就是40年的夏日郊游，非黑即白。&

然而，追問的結果，卻是父輩的緘默。

我父親入黨時很年輕，也很快被說服去邊境工作。他現在當然知道，這是很受質疑的決定。但當時，他的感覺卻是，這是個正確的決定。這就是他的成長環境，他青少年時被灌輸的就是如此。而一夜之間，這一切突然都變成錯誤的了。父親說，現在被問起這件事，他當然可以說，自己當時就覺得這一切都很糟糕，--但這是說謊。或者，他可以為自己解釋，卻又找不到合適的詞語，尼歇曼如此說道。

尼歇曼認為，不應把父母釘在恥辱柱上，讓東、西德沖突在自己家中展開，而是更多傾聽、接納、嘗試去理解。然而，最終，孩子們有權提出問題，否則，我們這一代如何能夠了解父母、祖父母以及東德，如果我們在家中不談論這件事，那麼，往往會在社會上引發情緒極端的辯論。

尼歇曼還認為，柏林牆倒塌所帶來的邏輯性結論便是，我們要相互對話，而不是以對方為談資。與此同時，柏林牆倒塌30年後的今天，德國社會的分裂仍十分明顯。舉例來說：根據萊比錫大學的一項研究，聯邦層級的領導職務僅1.7%由東德人擔任，盡管其人口佔比為17%。僅1%的將軍、聯邦政府60位國務秘書中僅3位來自東德。

柏林的柏諾爾街還留著柏林圍牆的紀念遺址。路透
柏林的柏諾爾街還留著柏林圍牆的紀念遺址。路透
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本文章由德國之聲授權提供】

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