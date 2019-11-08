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玻利維亞暴亂 女鎮長遭強行剪髮、潑漆、遊街示眾

2019-11-08 17:27聯合報 記者李京倫／即時報導

玻利維亞總統莫拉萊斯在10月20日大選中連任，但遭反對派指控舞弊，這起爭議6日持續引發暴亂，

在玻利維亞中部小鎮賓托，示威者謠傳，執政黨「社會主義運動黨」籍鎮長派翠西亞．阿爾塞（Patricia Arce）用大客車運來數以千計支持政府的群眾，指揮他們衝破反政府示威者架在一座橋梁上的路障，導致一名20歲反政府示威男子被毆打至死，憤怒的示威者於是衝進鎮政府劫持阿爾塞，強行剪掉她的頭髮，當頭澆紅漆，逼她簽辭職信，逼迫她赤腳遊街，後來示威者對鎮政府大樓縱火。

莫拉萊斯在推特上發文譴責暴亂，他說：「賓托鎮長阿爾塞因為表達並捍衛她對最弱勢者的理想與原則，被劫持並受到無情對待，我跟阿爾塞姊妹站在一起。」

目擊者和當地媒體報導，蒙面示威者把阿爾塞拖出辦公室，逼她赤腳走上反對派封鎖的橋，狂吼「殺人兇手！」，逼她跪下，剪去她的頭髮，當頭潑下紅漆，逼她簽辭職信，而後拖著她遊街示眾。

阿爾塞否認她召集支持政府的群眾衝破封鎖。社群網站流傳的一段影片顯示，被潑漆的阿爾塞在蒙面群眾圍繞下說：「我不會閉嘴，如果他們想殺我，那就殺，為了改革，我願犧牲生命。」

阿爾塞後來被警方救出。

玻利維亞總統大選10月20日投票，投票截止後，選委會發布初步計票結果顯示，莫拉萊斯得票率比反對派候選人梅沙多出不到10個百分點，必須進入決選，後來官方一直沒提供最新計票資訊，持續了近24小時，直到21日晚間，選委會才宣布莫拉萊斯成功連任，得票率比排名第二的梅沙多出10個百分點以上，剛好高於進入決選的10個百分點門檻，讓梅沙支持者高度懷疑舞弊。雙方支持者持續爆發衝突。

玻利維亞賓托鎮執政黨籍鎮長阿爾塞，6日遭反對派示威者強行剪髮、當頭澆紅漆。（歐新...
玻利維亞賓托鎮執政黨籍鎮長阿爾塞，6日遭反對派示威者強行剪髮、當頭澆紅漆。（歐新社）
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