玻利維亞暴亂 女鎮長遭強行剪髮、潑漆、遊街示眾

2019-11-08 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ／即時報導



玻利維亞總統莫拉萊斯在10月20日大選中連任，但遭反對派指控舞弊，這起爭議6日持續引發暴亂，

在玻利維亞中部小鎮賓托，示威者謠傳，執政黨「社會主義運動黨」籍鎮長派翠西亞．阿爾塞（Patricia Arce）用大客車運來數以千計支持政府的群眾，指揮他們衝破反政府示威者架在一座橋梁上的路障，導致一名20歲反政府示威男子被毆打至死，憤怒的示威者於是衝進鎮政府劫持阿爾塞，強行剪掉她的頭髮，當頭澆紅漆，逼她簽辭職信，逼迫她赤腳遊街，後來示威者對鎮政府大樓縱火。

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莫拉萊斯在推特上發文譴責暴亂，他說：「賓托鎮長阿爾塞因為表達並捍衛她對最弱勢者的理想與原則，被劫持並受到無情對待，我跟阿爾塞姊妹站在一起。」

目擊者和當地媒體報導，蒙面示威者把阿爾塞拖出辦公室，逼她赤腳走上反對派封鎖的橋，狂吼「殺人兇手！」，逼她跪下，剪去她的頭髮，當頭潑下紅漆，逼她簽辭職信，而後拖著她遊街示眾。

阿爾塞否認她召集支持政府的群眾衝破封鎖。社群網站流傳的一段影片顯示，被潑漆的阿爾塞在蒙面群眾圍繞下說：「我不會閉嘴，如果他們想殺我，那就殺，為了改革，我願犧牲生命。」

阿爾塞後來被警方救出。