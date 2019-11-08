澳洲新南威爾斯野火創紀錄 一天內逾90場大火肆虐
2019-11-08 17:12
聯合報 編譯羅方妤
／即時報導
英國BBC報導，澳洲當局表示，數量「前所未見」的緊急層級灌木叢大火威脅新南威爾斯省。8日有超過90場大火席捲該省。
在許多受乾旱影響的地區，狂風和高達攝氏35度的高溫加劇大火延燒。新南威爾斯省鄉村消防局長費茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）表示：「我們處於未知領域。」他補充，有17場大火是最高威脅層級。「我們從未看過這麼多場火災同時被列為緊急警告層級。」
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8日還同時針對昆士蘭省和西澳省發布灌木叢大火的緊急警告。
新南威爾斯省受災最嚴重，消防人員自9月以來已撲滅數百場大火。兩名民眾上月因試圖保護住家而死於火災。
一場大火上周燒毀2000公頃的灌木叢，其中還包含一座無尾熊保護區，恐有數百隻動物死亡。
新南威爾斯省長期處於乾旱。當局警告，除非下雨，否則大火將會持續燃燒。費茲西蒙斯說：「我們只是無法誇大乾旱對火災的深遠影響。」
在乾旱地區取得水源滅火是個挑戰，滅火飛機常被迫長距離飛行。
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