批川普背棄歐洲 馬克宏直言：北約已經腦死

2019-11-08 16:22 世界日報 編譯 世界日報 編譯 莊蕙嘉 ╱綜合7日電



馬克宏：北約已經腦死！ 路透社 分享 facebook 法國總統馬克宏接受7日出刊的經濟學人雜誌專訪，稱北約組織正處於「腦死」狀態，批評美國逕自決定自敘利亞北部撤軍，且默許土耳其出兵，卻完全沒有知會其他北約盟國；他認為歐洲國家在防衛事務上不該再依賴美國。

馬克宏在專訪中說：「我們現在正在經歷北約的腦死。」被問到是否仍相信北大西洋公約第五條「任一成員國若遭遇攻擊，將視為對所有成員國的攻擊」的共同防禦條款時，他回答：「我不知道。」

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

馬克宏不諱言對美國的不滿，並點名土耳其說：「美國和其他北約盟國在戰略決策上沒有任何協調，另一個北約盟國土耳其在未經協調下進行侵略行動（出兵敘利亞），讓我們的利益蒙受風險。」

他說：「北約的問題就是無法規範成員國，有的國家認為只要獲得美國許可，就可以按照自己的想法行事。」

「美國已經背棄我們」

馬克宏說，美國已經出現「背棄我們」的跡象。美國總統川普上月宣布撤離敘利亞北部的美軍，等於為土耳其進軍敘北打擊庫德族打開方便之門，美國事先卻未和盟國商量就作此決定。

美國和北約的歐洲成員國似已出現嚴重嫌隙。川普多次批評北約太依賴美國，尤其是軍費開支方面，許多成員國都未達到「占國內生產毛額（GDP）2%」的標準。

馬克宏早前即呼籲歐洲應更緊密合作，拋開「美國跟班」的角色。但是身為領頭羊的英國和德國並不配合，一心脫歐的英國興趣缺缺，德國也因軍費開支未達標，遭川普多次批評。其他國家則認為，歐洲仍面臨俄羅斯的威脅，美國作為西方防衛力量仍具關鍵地位。

馬克宏說：「我們必須體認到，在戰略上和政治上確實有問題。我們應該重新評估北約的現實與美國的承諾。在我看來，歐洲有能力防衛自己。」