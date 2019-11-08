川普專坑隊友 德國也火大

2019-11-08 16:20 世界日報 編譯中心╱綜合7日電



川普對德國同樣不客氣，去年7月他在北約峰會上，指控德國仰賴俄羅斯的能源供應，有如俄國「俘虜」。 歐新社 分享 facebook 法國總統馬克宏說，美國已經出現「背棄我們」的跡象，沒有美國的北約組織形同「腦死」。另一個北約重要成員德國近來和美國互批也成常態。美國總統川普上台後，剛在今年慶祝成立70年、原本旨在合作對付蘇聯共產集團的北約，似因美歐間的嫌隙而搖搖欲墜。

川普一上台就和德國關係緊張，川普退出巴黎氣候協定、伊朗核協議等重大國際協定，傷害歐洲奉行已久的外交政策，德國非常不滿。

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上周德國外長馬斯在26個歐洲國家同步發表專文，討論蘇聯崩解及讓歐盟得以發展的安全問題，竟故意不提美國在這些事情上的貢獻。馬斯在文中呼應先前的說法，表示川普政府不可靠，呼籲歐盟團結一致自我防衛。

川普對德國同樣不客氣，去年7月他在北約峰會上，指控德國仰賴俄羅斯的能源供應，有如俄國「俘虜」。川普和美國駐德大使不只一次批評德國國防預算太低，沒達到北約規定的標準。紐約時報報導，川普一直認為北約盟國占美國便宜，多次私下表示想退出北約。

由於美歐關係近來鬧得太僵，挪威籍的北約秘書長史托騰柏格7日出面呼籲德國，不要忘了美國在冷戰結束後促進歐洲統合和德國統一的功勞。

在慶祝柏林圍牆倒塌30周年的活動上，史托騰柏格說，如果沒有美國的安全保證，德國統一和歐洲統合都不可能發生，「試圖分化歐洲和北美，不只會傷害北約這個跨太西洋聯盟，也會讓歐洲面臨分崩離析風險」。

史托騰柏格話鋒一轉，還扯上中國。他說，歐洲和美國應該合作因應中國擴張中的軍力，並稱中國海軍快速發展，將破壞冷戰時代的武器管制條約。