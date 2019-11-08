殺16人逃南韓 2嫌遭遣返北韓

2019-11-08 16:19 世界日報 編譯 世界日報 編譯 莊蕙嘉 ／綜合7日電



背16人命逃南韓 2嫌遭遣返北韓 美聯社 分享 facebook 南韓政府7日在板門店將兩名北韓男子交給北韓當局，這是南韓政府首次經板門店驅逐北韓民眾。這兩名男子涉嫌殺害16名同船漁工同事後，駕船跨越兩韓海上邊界向南韓申請庇護，但因兩人犯下重罪，首爾援引國際法拒絕所請。

兩名犯下殺人罪的北韓男子皆為20多歲，今年8月在咸鏡北道的金策港隨漁船出海，到俄羅斯等海域捕花枝，船上共19人。兩男宣稱遭船長虐待，夥同另一名漁工殺害船長，接著又殺掉另15名同事，並將遺體丟入海中以掩飾罪行。

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三名凶嫌駕船回到北韓金策港後打算遁逃，不料一人在港口附近被捕，兩男決定再度駕船逃離北韓。上周漁船進入南韓水域，遭南韓海軍船追逐及鳴槍警告，兩人逃了兩天後於2日被抓。

兩名北韓男子告訴調查人員想在南韓定居，但調查後發現他們殺人，兩人也坦承犯行。

以往偶爾有漂越邊界的北韓船隻，首爾當局通常會收容尋求庇護者，並將想返回北韓者護送回去。但南韓統一部指出，這兩人只是想逃避殺人罪，7日下午3時10分已將他們交給北韓方面，漁船將預計8日交還。

南韓統一部發言人李相旻說，兩人是「凶惡的罪犯」，依據國際法，他們不會被認定為難民。