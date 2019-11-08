金正恩試射掀口水戰 北韓直呼安倍笨蛋：休想來平壤

2019-11-08 16:19 世界日報 編譯中心╱綜合7日電



北韓痛罵安倍是笨蛋休想來平壤。 路透社 分享 facebook 北韓國營媒體7日的一篇評論中稱，日本首相安倍晉三是笨蛋，休想踏進平壤一步。文中充滿羞辱字眼，以回應安倍晉三對北韓最近測試武器的批評。

路透報導，北韓10月31日測試所謂的「超大型多管火箭發射系統」；但日方宣稱，北韓試射的可能是違反聯合國制裁令的彈道飛彈。

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共同社引述日本政府報導，安倍本周在亞洲一項峰會上譴責北韓試射行動，同時表示他很想「無條件」會見北韓領導人金正恩，以解決日本國民遭北韓綁架議題。

北韓中央通信社（KCNA）引述北韓對日關係大使宋日昊的聲明指出：「日本首相安倍現在對我方測試超大型多管火箭發射器這樣大驚小怪，好像核彈頭已擊中日本領土一般，真是個笨蛋。」「安倍對我國正當的自衛措施胡亂地搖唇鼓舌，發表不智評論，他永遠都不該妄想跨過平壤的門檻。」

北韓2002年承認，他們的間諜曾於1960至1980年代綁架13名日本人。但日方指共有17名公民遭綁架，其中5人獲遣送回國。北韓稱，13人中有8人已死亡，另外4人則從未入境北韓。