義大利教育開先河 氣候變遷列必修課

2019-11-08 16:14 世界日報 編譯中心╱綜合7日電



氣候變遷成必修課 進入義國課綱 路透社 分享 facebook 義大利教育部長菲奧拉蒙蒂日前宣布，該國公立學校的各個年級學生從下一個學年起，全部必修氣候變遷與永續發展課程，以了解地球所面臨的氣候危機；義大利將是全球第一個將氣候變遷列入公立學校教育課綱的國家。

英國獨立報報導，義大利各級學校從下學年起，每周將有一小時學習有關全球暖化及永續發展等課題。菲奧拉蒙蒂表示，「整個教育部都已改變，要讓永續與氣候變遷成為教育模式的中心。」他說，包括傳統科目如地理、數學、物理等課程，都可以探討永續發展的議題。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

哥倫比亞廣播公司報導，現年42歲的菲奧拉蒙帝隸屬反體制的「五星運動黨」，長期提倡環保政策，先前瑞典少女桑柏格（Greta Thunberg）發起全球氣候示威活動，他也呼籲學生罷課參與示威。

菲奧拉蒙帝指出，環保專家組成的小組將協助教育部官員預備課程，明年1月就可以開始訓練師資，將針對不同年級學生採取不同作法，例如小學生將透過童話故事方式，將環境與故事結合在一起；中學生將學習更技術性的資訊；高中則開始教導聯合國的「2030年永續發展議程」。

義大利受氣候變遷影響，暴雨、洪水和山泥傾瀉越來越頻繁，氣候變化亦打擊紅酒釀造等行業。「五星運動」及民主黨組成的執政聯盟正準備推出新財政預算，包括對不可重複利用的塑膠袋徵稅，但遭當地塑膠包裝業反對。