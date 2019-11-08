英越確認 死亡冷藏車遇難者全為越南人

2019-11-08 15:28 德國之聲 德國之聲



英國警方和越南官員合作，確認這31名男性和8名女性的身份，並通知了所有受害者家屬。

越南公安部指出，遇難者分別來自6個省份：海防（Haiphong）、海陽（Hai Duong）、乂安（Nghe An）、河靜（Ha Tinh）、洞海（Quang Binh）和順化（Hue）。

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英國警方表示已確認所有受害者的身份，埃塞克斯警察局副局長史密斯說：「這是調查的重要一步，使我們能夠與越南警方合作，為受害者家屬提供支持。」

在冷凍櫃車上发現凍僵屍體後，警方最初認為死者是中國人。但是經過一段時間的調查後，英國警方相信，死者均為越南人。當地副警長史密斯（Tim Smith）在11月1日表示，「此刻我們認為，所有遇難者均為越南公民。因此，我們正與越南政府聯系。」

數人被捕

越南國內周五有兩人因此事被捕，當局暫未提供進一步細節。此前，已有多人因涉嫌人口走私被捕，不過，所涉及的是向美國和台灣的人口走私行為。

同時，又有一名涉嫌該案的人士在愛爾蘭被抓。據英國警方稱，安全部門周五在全歐洲範圍发出對一名23歲男子的通緝令。當局宣布，將申請引渡這名來自英國北愛爾蘭地區的嫌疑人。此人被指控觸犯導致39人死亡、人口走私及違反移民法等罪行。警方還敦促同樣來自北愛爾蘭的一對涉嫌兄弟向當局自首。

埃塞克斯警局高級督察斯托滕（Daniel Stoten）在北愛首府貝爾法斯特，向這兩名男子呼籲：「我們需要你們對相關調查提供支持。」警方稱，兩人年齡分別為40歲和34歲，已與其中一人通過電話。有關通話內容，斯托滕高級督察未提供更多細節。他強調，當面詢問這兩名男子是必要的。

警方稱，這對兄弟在北愛城市阿馬（Armagh）經營一家運輸公司。10月23日在一輛冷凍櫃車內发現31名男子和8名女子的屍體後，他們被懷疑犯有致39人死亡及人口走私罪。該車司機是一名25歲的北愛人，他已因涉嫌犯有致39人死亡、參與人口走私、幫助非法移民以及洗錢罪受到指控。另3名涉嫌人士獲假釋。

死者可能是被偷渡入境的移民。被发現屍體的該冷凍櫃車的車頭來自愛爾蘭；冷凍櫃車廂則經由海路從比利時澤布呂赫港運至英國珀弗利特港（Purfleet）。

凝煉/ 文木/王凡（德新社，路透社）

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