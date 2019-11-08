柏林圍牆倒了，外敵沒了…美國黨爭加劇內鬥不絕

2019-11-08 15:40 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合7日電



當年曾協助東德人民逃往西方的德國人，30年後走進逃生通道。歐新社 分享 facebook

30年前的11月9日，分隔東西德的柏林圍牆倒下，象徵了自由世界終將勝利的必然趨勢；然而，柏林圍牆潰倒也影響到美國國內的政治生態，導致內鬥不絕。

金融時報專欄作家格奈許(Janan Ganesh)撰文指出，很少人討論在柏林圍牆倒下的那一刻，美國自己也失去一部分東西，那就是一致的敵人。一直以來，只要國家受到外界的威脅，美國內部的爭論自然而然就會休止，一旦沒有了外界威脅，美國人就會內鬥不休。

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格奈許表示，美國黨派之間的爭鬥並不是從共產主義的衰落開始，但柏林圍牆倒下之後，給黨派之爭帶來新的負面助力，讓國家分裂；例如在1990年，來自喬州的國會議員金瑞契(Newt Gingrich)要求共和黨在政治上採取更嚴厲的措詞，而他後來更成為眾院議長。

另外，在1989年前最後確認的五位最高法院大法官，其中四位在參院獲一致通過任命，但自此之後，此情此景再沒有出現過。

格奈許的文章指出，有人認為老布希是美國最後一位「正當合法」的總統，因為在他之後的繼任者裡，有三個遭反對者指責逃避兵役，其中一個更被反對者污衊是在美國以外出生(指歐巴馬)，也有一個是由法官，而非選民決定(指布希)。

自1988年以來，沒有一位總統可以贏得400張選舉人票，民主黨再也不能在南方橫掃選票，共和黨人也難再支配沿海地區。

格奈許表示，有不少人認為北京取代了莫斯科是美國的敵人，但這是錯誤的，因為中國或多或少是一個資本主義國家，而且美國人對它所認識的威脅程度，遠不如他們所熟悉的德國。

他認為，蘇聯才是美國「最喜愛」的敵人，但在柏林圍牆倒下的那一刻，美國的民族性也同樣散失；他說，若要停止黨派之爭，或許還要等待下一個真正的敵人出現。