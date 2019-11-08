親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

最新民調！蔡英文跌3% 韓國瑜爬上40%

女星打理七星級酒店 無預警要台技師離職「沒資遣費」

柏林圍牆倒了…心牆未除 德國年輕世代仍陷分裂

2019-11-08 15:47世界日報 記者顏伶如／綜合報導

柏林的柏諾爾街還留著柏林圍牆的紀念遺址。路透
柏林的柏諾爾街還留著柏林圍牆的紀念遺址。路透
分享

當年柏林圍牆倒下之際，韋伯(Michael Weber)才剛滿三歲，對於東、西德統一之前的生活，他並沒有記憶；韋伯這一代的德國人，成長於統一之後的德國，德國民眾認為這些年輕人是置身於轉捩點的一代。

從對立變成統一的成長環境，理應讓這些孩子一路走來不再有分裂想法，但實際情況卻非如此；韋伯便說：「在我腦海裡，圍牆依舊存在。」

他說：「社會上充滿民怨。民眾過去30年來殷切盼望的，到頭來其實都沒有發生。」

本周將陸續登場各種柏林圍牆倒塌30周年紀念活動，流露出德國人對於社會持續分裂的省思聲浪。

東德與西德原本經濟條件落差極大，30年來雖然兩邊貧富差距已逐漸消弭，東德還是略遜一籌。不管在政治上、心理層面上，到現在還有揮不去的分裂，狀況更是日益惡化，一直到最近幾年，某些政客始終不願正視這個事實，僅嗤之以鼻表示這些都已經是過去的問題。

尤其是在統一後環境下成長的德國年輕人，以及對於過去東德共產統治毫無所悉的年輕人，分裂問題更加明顯。

根據德國政府在今年9月公布的調查報告，僅有38%東德民眾認為統一的結果是成功的。如果以年齡區分，40歲以下東德民眾只有20%認為統一是成功的，這些民眾幾乎從來不曾在東德統治下生活，或者只有幼齡時期曾經在東德統治下渡過。

韋伯與他的朋友就屬於這個年齡族群。他們最近向上班的金屬工廠請假一天，參加極右派團體「德國的其他選擇」(Alternative for Germany，簡稱AfD)在祖蓮洛達(Zeulenroda)舉行的園遊會，吃著臘腸、喝著啤酒，等候地方支部領導霍克(Bjorn Hocke)蒞臨。

雖然媒體報導傳出霍克與新納粹主義團體關係密切，但韋伯與朋友卻不以為意，並說喜歡「德國的其他選擇」是因為這個團體說出他們的心聲。

韋伯說，所有傳統政黨有30年的時間可以做出改革，有30年的時間可以讓一切事情變得公平，「可是他們卻都沒有做到。」

德國柏林

相關新聞

海鳥天堂變墳場！中途島海鳥屍體 露出各種塑膠垃圾

2019-11-08 12:35

影／玻利維亞動亂！群眾抓市長遊街 還潑漆強行剪髮

2019-11-08 12:30

沖繩首里城燒毀初檢討：不裝灑水器與消失5小時的謎團

2019-11-08 08:30

台人在北海道自駕車禍 一女昏迷

2019-11-07 20:20

金正恩試射掀口水戰 北韓直呼安倍笨蛋：休想來平壤

2019-11-08 16:19

義大利教育開先河 氣候變遷列必修課

2019-11-08 16:14

柏林抗拒…川普硬幹 美大使館豎七呎雷根像

2019-11-08 15:42

柏林圍牆倒了，外敵沒了…美國黨爭加劇內鬥不絕

2019-11-08 15:40

柏林圍牆倒塌30年…1989年 美麗的錯誤改變全世界

2019-11-08 15:37

駁馬克宏「腦死說」 美、德同聲：北約很重要！

2019-11-08 15:34

英越確認 死亡冷藏車遇難者全為越南人

2019-11-08 15:28

挺九段線惹火越南 成龍公益活動遭取消

2019-11-08 15:20

傳美聯手智利辦APEC峰會 可能明年1月美國登場

2019-11-08 14:28

背16人命逃南韓 2漁工遣返北韓

2019-11-08 01:05

美國專坑隊友 德國也火大

2019-11-08 00:56

再槓川普 馬克宏：北約已經腦死

2019-11-08 00:51

英貨櫃命案死者皆越南人 越方譴責人口販運行為

2019-11-08 00:19

馬克宏接受經濟學人專訪 稱北約已「腦死」

2019-11-07 23:02

英國39死貨櫃命案 越南警方共逮涉案11嫌

2019-11-07 22:45

英前下議院議長：脫歐是二戰後最錯誤外交政策

2019-11-07 22:40

柬反對派領袖山嵐西圖返國 在巴黎機場受阻

2019-11-07 22:37

土耳其官員：巴格達迪妻子透露大量IS情報

2019-11-07 22:05

戰敗、分裂：兩德如何重新成為統一主權國家？

2019-11-07 19:56

測試武器遭日相批評 北韓痛罵安倍是笨蛋

2019-11-07 19:52

柏林圍牆倒塌30年 民調：東歐人擔憂民主倒退

2019-11-07 19:08

土耳其逮巴格達迪妻 厄多安酸川普愛用媒體大肆宣傳

2019-11-07 18:17

憶柏林圍牆倒塌 戈巴契夫當年不介入的原因曝光

2019-11-07 18:17

英國會解散！選戰正式開打 各黨亮出承諾

2019-11-07 18:17

智利抗議者疑遭警虐殺性侵 總統皮涅拉稱不怕調查

2019-11-07 17:49

空襲毒梟卻炸死兒童 哥倫比亞防長宣布請辭

2019-11-07 17:18

黎巴嫩示威未歇 政府改革陷泥沼

2019-11-07 17:14

替沙國竊個資 推特前員工被訴

2019-11-07 14:21

第三方勢力遍佈 伊朗中東影響力勝美

2019-11-07 13:15

南韓民調：文在寅施政支持率下滑至44.2%

2019-11-07 13:10

纜車跨越舊城區 宣示耶路撒冷主權

2019-11-07 13:03
看更多

熱門文章

台人在北海道自駕車禍 一女昏迷

2019-11-07 20:20

英男出海游泳未返 鯊魚腹中發現斷肢「手上還戴著婚戒」

2019-11-08 10:33

33歲熟男苦追17歲正妹 29年後現況曝光

2019-11-08 12:08

輸大陸又輸越南 日競爭力大倒退 竟因教長一句話

2019-11-08 10:00

日本1歲男嬰感染肺炎亡 父母被爆用氣槍殘忍施虐

2019-11-08 09:27

抓雪貂被咬感染蜂窩性組織炎 警察纏鬥病魔17年後過世獲國賠

2019-11-08 11:32

美中同意取消加徵關稅 道瓊、標普指數雙創歷史新高

2019-11-08 05:55

路透：撤銷對中關稅面臨白宮顧問團強大阻力

2019-11-08 06:30

珍奶菲律賓風行 台灣業者新口味致勝

2019-11-07 20:04

貨櫃車39屍案 英國電視台找8人測試從歐洲偷渡

2019-11-07 18:53

十年前投資微軟1,000美元 現在投資報酬率一飛衝天

2019-11-07 22:48

據稱中美將相互取消加徵關稅 美股早盤再創新高

2019-11-07 23:45

全球牛奶價格狂飆 與這一國消費者愛喝奶蓋茶有關

2019-11-07 18:20

影／玻利維亞動亂！群眾抓市長遊街 還潑漆強行剪髮

2019-11-08 12:30

美中加徵關稅 將分階段取消

2019-11-08 00:50

美國專坑隊友 德國也火大

2019-11-08 00:56

英貨櫃命案死者皆越南人 越方譴責人口販運行為

2019-11-08 00:19

【重磅快評】美中貿易協議的新變數

2019-11-08 09:59

烏克蘭總統原本要上CNN 宣布調查拜登父子

2019-11-08 10:01

北海道札幌市降初雪 比往年晚10天

2019-11-07 21:34

「龍女」花78萬改造全身 「眼球刺青」像玻璃刮傷釀失明

2019-11-08 09:29

馬克宏接受經濟學人專訪 稱北約已「腦死」

2019-11-07 23:02

Gap營運慘兮兮 忍無可忍開除執行長

2019-11-08 09:33

民主黨太弱 前紐約市長彭博考慮參選美國總統對拚川普

2019-11-08 07:02

土耳其官員：巴格達迪妻子透露大量IS情報

2019-11-07 22:05

比爾蓋茲：美中不應偏執對立 建議華為開放原始碼

2019-11-08 07:54

誰是Google下個併購目標？這5家公司最有賣點

2019-11-07 18:48

日本松葉蟹季登場 高級品牌蟹一隻500萬日圓拍出

2019-11-07 17:40

長知識！1100多萬年前古代猿會「雙腳站立」 沿著樹枝行走

2019-11-07 17:01

再槓川普 馬克宏：北約已經腦死

2019-11-08 00:51

英國39死貨櫃命案 越南警方共逮涉案11嫌

2019-11-07 22:45

陸商務部：中美同意隨協議進展分階段取消加徵關稅

2019-11-07 16:58

不理中國制裁威脅 美政軍助卿強調不會背棄台灣

2019-11-08 08:29

海鳥天堂變墳場！中途島海鳥屍體 露出各種塑膠垃圾

2019-11-08 12:35

白宫不同調！庫德洛證實美將解除關稅 納瓦羅說沒協議

2019-11-08 12:19

鋼鐵業龍頭 下修全球需求

2019-11-08 03:18

「中方七大致命罪惡」 白宮顧問：貿談三階段協議解決

2019-11-08 00:07

美中可望逐步取消關稅 道瓊、標普500指數再創收盤新高

2019-11-08 07:10

影／全球最古老！ 麥當勞四盎司牛肉堡放25年未腐壞

2019-11-08 12:48

英前下議院議長：脫歐是二戰後最錯誤外交政策

2019-11-07 22:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top