柏林圍牆倒了…心牆未除 德國年輕世代仍陷分裂

2019-11-08 15:47 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



柏林的柏諾爾街還留著柏林圍牆的紀念遺址。路透 分享 facebook

當年柏林圍牆倒下之際，韋伯(Michael Weber)才剛滿三歲，對於東、西德統一之前的生活，他並沒有記憶；韋伯這一代的德國人，成長於統一之後的德國，德國民眾認為這些年輕人是置身於轉捩點的一代。

從對立變成統一的成長環境，理應讓這些孩子一路走來不再有分裂想法，但實際情況卻非如此；韋伯便說：「在我腦海裡，圍牆依舊存在。」

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他說：「社會上充滿民怨。民眾過去30年來殷切盼望的，到頭來其實都沒有發生。」

本周將陸續登場各種柏林圍牆倒塌30周年紀念活動，流露出德國人對於社會持續分裂的省思聲浪。

東德與西德原本經濟條件落差極大，30年來雖然兩邊貧富差距已逐漸消弭，東德還是略遜一籌。不管在政治上、心理層面上，到現在還有揮不去的分裂，狀況更是日益惡化，一直到最近幾年，某些政客始終不願正視這個事實，僅嗤之以鼻表示這些都已經是過去的問題。

尤其是在統一後環境下成長的德國年輕人，以及對於過去東德共產統治毫無所悉的年輕人，分裂問題更加明顯。

根據德國政府在今年9月公布的調查報告，僅有38%東德民眾認為統一的結果是成功的。如果以年齡區分，40歲以下東德民眾只有20%認為統一是成功的，這些民眾幾乎從來不曾在東德統治下生活，或者只有幼齡時期曾經在東德統治下渡過。

韋伯與他的朋友就屬於這個年齡族群。他們最近向上班的金屬工廠請假一天，參加極右派團體「德國的其他選擇」(Alternative for Germany，簡稱AfD)在祖蓮洛達(Zeulenroda)舉行的園遊會，吃著臘腸、喝著啤酒，等候地方支部領導霍克(Bjorn Hocke)蒞臨。

雖然媒體報導傳出霍克與新納粹主義團體關係密切，但韋伯與朋友卻不以為意，並說喜歡「德國的其他選擇」是因為這個團體說出他們的心聲。

韋伯說，所有傳統政黨有30年的時間可以做出改革，有30年的時間可以讓一切事情變得公平，「可是他們卻都沒有做到。」