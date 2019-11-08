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柏林抗拒…川普硬幹 美大使館豎七呎雷根像

2019-11-08 15:42世界日報 編譯孫梁／綜合7日電

美國前總統雷根當年參與推倒柏林圍牆，但柏林市政府不願樹立雷根銅像，美國只能放在大...
美國前總統雷根當年參與推倒柏林圍牆，但柏林市政府不願樹立雷根銅像，美國只能放在大使館裡面。華爾街日報
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柏林市多年來一直「婉拒」美國的要求，不願在該市建立已故總統雷根的雕像，如今川普政府決定打破長期僵局，把雷根雕像建在美國大使館的院內。

院內的雕像俯視著雷根當年發表著名演講的地方，雷根在演講中呼籲前蘇聯領袖戈巴契夫「拆掉這座牆」。

雷根的雕像高七呎，在院外的街道上可看到一部分，將在柏林牆倒塌30周年的前一天，由國務卿龐培歐揭幕。

雕像由雷根總統基金會承建，基金會對雕像不能建在柏林的公共場所表示遺憾；但部分柏林官員說，雷根已被授予柏林市的榮譽市民，因此沒必要再給他特殊榮譽。

這一立場部分體現出西柏林的左翼勢力1980年代對雷根的不滿，反對他堅定地追求資本主義和在德國部署核武器；雷根當年訪問西柏林期間，發生了左翼抗議者的暴力示威。

當年西德是美國的親密盟友，如今川普總統上台後，兩國關係卻齟齬不斷，川普經常批評德國總理梅克爾。德國自由派的綠黨成員、負責柏林市紀念建築的柏林州議會委員會主席表示，美國許多總統值得紀念，但僅紀念雷根總統對許多外國領袖和奮起推倒柏林牆的東德民眾來說，則有失公平，因為他們都支持德國統一。

二戰結束後，德國被分成兩個政治實體，即由前蘇聯控制的德意志民主共和國(東德)，和美英法三國占領區合併的德意志聯邦共和國(西德)。

東德政府1961年建起的柏林牆是為了阻止居民逃往西方，雷根基金會的負責人表示，柏林是雷根熱愛的城市，他是唯一兩度訪問柏林牆的美國總統，並把拆掉柏林牆視為自己總統任內的神聖使命。

雷根的一位文膽表示，雷根1970年代末在柏林進行私人之旅時，第一次見到造成不公的柏林牆感到憤怒。他說，雷根對柏林有非常強烈的情感，認為柏林是在極權統治中傲然挺立的自由，他把與柏林民眾同在視為自己的使命。

柏林雷根德國川普

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