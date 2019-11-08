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駁馬克宏「腦死說」 美、德同聲：北約很重要！

2019-11-08 15:34世界日報 編譯樊蕙／綜合7日電

美國國務卿龐培歐(左)與德國外長馬斯在萊比錫共同見證當年的民主示威。Getty ...
美國國務卿龐培歐(左)與德國外長馬斯在萊比錫共同見證當年的民主示威。Getty Images
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柏林圍牆倒塌30周年前夕，美國國務卿龐培歐展開為期兩天的德國行；7日與德國外長馬斯(Heiko Maas)共同強調，這兩個跨越大西洋的北約盟國關係密切、摒除摩擦，來回應先前法國總統馬克宏受訪時稱，因為缺乏美國的領導，北約組織已「腦死」。

龐培歐在萊比錫(Leipzig)說：「我認為北約仍是重要關鍵，可能是近代史上最重要的戰略合作組織之一」；馬斯也說「不相信北約組織已腦死。我持續堅信國際合作」。

馬斯近日因為周末在一份報刊中發表社論、卻未提及美國對於終結冷戰的貢獻而飽受批評；他在萊比錫的一場記者會中說：「沒有美國的領導，德國就無法恢復統一。」

川普總統曾稱北約已「不合時宜」，還說美國花了不成比例的防禦費用；龐培歐說川普敦促北約各國履行承諾、將

國內生產毛額(GDP)2%列為防衛預算，就是凸顯了北約對美國「如此核心、如此重要」。

龐培歐到德國南部「格拉芬韋赫爾」(Grafenwhr)基地與附近的威爾塞克(Vilseck)探訪駐守美軍，並出席一場實彈演習，然後北轉前往村莊「莫德拉羅伊特」(Mdlareuth)。

龐培歐造訪莫德拉羅伊特時，與馬斯一起參訪當地一道高11呎的混凝土牆遺跡；1966年到1989年，莫德拉羅伊特被分成兩半、分屬於東西德，南部屬於巴伐利亞邦(Bavaria)，而北部屬於圖林根邦(Thuringia)；這樣的畫分讓該地被暱稱為「小柏林」。

龐培歐在1980年代曾被派駐到當時的捷克斯洛伐克(Czechoslovakia)與東德邊界擔任坦克團長；1986年，冷戰巔峰期，30萬美軍駐守歐洲，而今只有約3萬人。

龐培歐也將前往柏林，在美國大使館的陽台上為前總統雷根雕像揭幕；1987年雷根就是在此處發表演說呼籲時任蘇聯領導人戈巴契夫(Mikhail Gorbachev)「打開大門」並「拆掉圍牆」。

龐培歐還計畫與1989年推翻共產政權的和平革命示威者見面，發表演說，並在8日與德國總理梅克爾(Angela Merkel)及德國國防部長會晤。

龐培歐北約德國馬克宏

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