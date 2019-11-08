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海鳥天堂變墳場！中途島海鳥屍體 露出各種塑膠垃圾

2019-11-08 12:35聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

中途島上的海鳥屍體肚內充滿各種塑膠垃圾。美聯社
中途島上的海鳥屍體肚內充滿各種塑膠垃圾。美聯社
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位於太平洋西北夏威夷群島中的中途島（Midway Atoll）是許多海鳥的棲息地，也是太平洋垃圾帶的中心點。這個過去曾為海鳥天堂的無人島因為塑膠汙染，已經變成塑膠垃圾場、海鳥墳場。

美聯社報導，中途島因沒有掠食者，是許多海鳥的避風港，也是信天翁最大的棲息地。

太平洋垃圾帶因洋流循環而聚集許多漂浮塑膠垃圾，而夏威夷群島就像梳子一樣把漂浮垃圾聚集。近期一份研究發現，太平洋垃圾帶聚集垃圾的速率比估計的還快。

中途島上的海鳥屍體肚內充滿各種塑膠垃圾，包括寶特瓶蓋、牙刷、打火機等。

帕帕哈瑙莫夸基亞國家海洋保護區的美國海洋暨大氣總署督察克拉克（Athline Clark）表示，「沒有一隻鳥類體內沒有塑膠垃圾。這些鳥類誤食塑膠，導致噎死或是沒有空間攝取真正食物而營養不良死亡」。尖銳塑膠碎片也可能刺穿鳥類食道和腸子。

洋流替夏威夷海灘帶來許多環太平洋塑膠和其他垃圾，克拉克表示，估計每年約有5萬7000磅海洋垃圾被沖上群島岸邊。

美國魚類及野生動物管理局生物學家顧德雷（Kelly Goodale）表示，不只是塑膠垃圾被沖上岸，信天翁也會撿拾塑膠垃圾回中途島餵食幼鳥。

信天翁每年花大部分時間飛越數千英里海洋尋找食物，最後再回到中途島下蛋養育幼鳥。估計每年約有五噸塑膠被信天翁鳥帶回中途島餵食幼鳥，信天翁傾向尋找依附在塑膠漂浮物上的魷魚卵。

不只是海鳥受海洋塑膠之害，瀕臨絕種的夏威夷僧海豹和綠蠵龜也可能因為被塑膠網纏住而死亡，鯊魚及其他食物鏈上層掠食者也可能因掠食小魚而吃下塑膠。

海洋垃圾夏威夷鯊魚環保

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