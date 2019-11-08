影／玻利維亞動亂！群眾抓市長遊街 還潑漆強行剪髮

2019-11-08 12:30 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ／即時報導



玻利維亞總統莫拉萊斯連任爭議引發的動亂7日持續延燒，一位執政黨籍的小鎮市長被示威者圍攻，遭拖著赤腳遊街、當頭澆下紅色油漆、再被強行剪去頭髮。

這起事件發生在玻國中部科恰班巴省的小鎮賓托（Vinto , Cochabamba），當地謠傳2名反政府示威者和莫拉萊斯支持者爆發衝突，不幸在附近遇害。憤怒群眾為此前進市政廳，指控市長阿爾塞（Patricia Arce）派巴士支援總統的支持者，試圖衝破他們架在一處橋梁上的路障，更要為命案負責。

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現場畫面可見市政廳陷入火海，在此起彼落的「殺人犯」咆哮聲中，蒙面男子拖著赤腳的阿爾塞市長上橋，強迫她跪下、向她潑漆後當眾剪頭髮，再逼她簽下辭職信。

阿爾塞市長告訴在場記者，她的唯一錯誤就是服務選民，不會擔心性命不保、還要公開加以譴責，更指她本人或小孩要是出事的話，反對派領袖需要負責。

據報阿爾塞被挾持數小時後，被警察載往當地一處醫療設施。事後也證實，確實有一名反政府示威者死亡，成為玻利維亞爆發動亂後的第3名死者。

玻利維亞總統選舉10月20日投票，當晚計票先是莫名其妙暫停24小時，選務機關接著公布莫拉萊斯總統成功連任，得票率比排名第二的梅沙（Carlos Mesa）多出10.58個百分點，剛剛好高於進行第二輪決戰投票規定的10%門檻，讓梅沙支持群眾高度懷疑選舉舞弊。