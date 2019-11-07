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戰敗、分裂：兩德如何重新成為統一主權國家？

2019-11-07 19:56德國之聲 德國之聲中文網

1980年代中期，戈爾巴喬夫在蘇聯開啟政治路線轉向；1989年，東歐爆发和平革命...
1980年代中期，戈爾巴喬夫在蘇聯開啟政治路線轉向；1989年，東歐爆发和平革命--歷史潮流勢不可擋，國際峰會上開始在幕後討論所謂的"德國問題"。自1949年起分裂的德國重新統一，成為一個仍舊遙遠、但不再不可能的話題。 圖／德國之聲中文網提供
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柏林牆倒塌30周年、兩德統一29周年系列

1980年代中期，戈爾巴喬夫在蘇聯開啟政治路線轉向；1989年，東歐爆发和平革命--歷史潮流勢不可擋，國際峰會上開始在幕後討論所謂的"德國問題"。自1949年起分裂的德國重新統一，成為一個仍舊遙遠、但不再不可能的話題。

柏林牆倒塌讓一切成為可能

德國政治家態度謹慎。自從二戰戰敗後，德國原本就失去了對自己未來的決定權。1945年波茨坦公約規定，只有在四個戰勝國法、蘇、美、英的同意之下，才能讓德國重新統一。即便是1989年11月9日的柏林牆倒塌，對這一格局仍影響甚少。不過，在一夜之間成為冷戰結束標志的這一歷史性事件，的確迫使各方盡快作出反應。在波恩、柏林，在莫斯科、華盛頓，在巴黎、倫敦--各地當權者都擔心形勢失控、最終不可收拾。

科爾走出第一步棋

柏林牆倒塌後的數日和數周，人們心情緊張地把目光投向莫斯科和華盛頓。因此，當1989年11月底首先是德國總理科爾邁出第一步時，這便更令人驚訝。在沒有與戰勝國磋商的情況下，他在聯邦議會提出一項十點計劃，事實上描述了走向德國統一的步驟。巴黎、倫敦十分震驚。莫斯科也對科爾無預警的行動毫無准備。華盛頓不明就裡。不過，很快，各國政府便意識到，這位德國總理所走的這步棋為歐洲新秩序提供了一個機遇。

德國統一的外交層面

那麼，此後歐洲的邊界該如何界定？是否允許兩德都加入北約？是否要簽署和平協議、正式結束二戰？蘇軍從東德撤出該如何實現？數月之久，世界強國就德國的命運談判。由於影響深遠，談判十分艱難，倫敦和巴黎也對於德國統一表示出強烈的反對。

最終，談判達成一項妥協，各方、特別是蘇聯也予以同意：德國成為歐洲整體安全戰略的一部分，盟軍在德國放棄佔領權。簽字後的該條約，為德國的統一創造了前提。

歐洲歷史裡程碑

條約中規定了所有歐洲邊界，也包括數十年爭執不下的德波邊界--奧德河、尼斯河界線問題。德國失去了奧德河、尼斯河界線以外的所謂"東部地區"。不過，最終這是德國所发起並以失敗告終的二戰的結果。

此外，德國放棄擁有核武和生化武器，並同意削減聯邦國防軍人數至37萬人。與此同時約定，蘇聯紅軍在1994年以前撤出前東德。各簽字國在莫斯科還達成一致，1945年和1946年在東德進行的土地改革將不會宣布為無效。

德國主權

作為回報，盟軍在德國的權利宣告終結。作為二戰的結果，同盟國軍隊在1945年佔領了德國。1949年兩德成立後，法、英、美在西德駐軍，蘇聯在東德駐軍。他們在德國擁有軍事和政治力量，並行使國家權力（Hoheitsrechte）。兩德並不擁有完全的主權，並且受制於各自佔領國的地緣政治考慮。如今，這一狀態結束。特別是對蘇聯來說，這意味著在中歐權力的顯著喪失。克裡姆林宮首腦的政治影響力曾一直延伸到勃蘭登堡門，如今，他的觸手只伸到烏克蘭和白俄羅斯邊界便須作罷。

等同和平條約

該條約不單規定了"德國統一的外交方面"，同時也等同於二戰各方之間的和平條約。簽字國在莫斯科達成一致，此後既不會向德國索要戰爭賠款，也不會對德國主權施加任何限制。

本文章由德國之聲授權提供】

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