黎巴嫩示威未歇 政府改革陷泥沼

2019-11-07 17:14 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



黎巴嫩10月中爆發的大規模示威，前總理哈里里的下台仍未緩解，示威者要求政治和經濟全面改革。(Photo by影片截圖) 分享 facebook

黎巴嫩因徵稅問題在10月中爆發的大規模示威，前總理哈里里雖於10月29日下台，仍無法平息眾怒。黎巴嫩政府貪汙腐敗，經濟體質不良，年輕人失業率高達37%，使得這場示威似乎看不到盡頭。專家分析，哈里里和真主黨合作共組新內閣或許是較好的發展。

示威持續延燒

《半島電視台》指出，前總理哈里里下台後，黎巴嫩北部古城「的黎波里」的示威仍沒有停息的跡象。21歲失業青年穆罕默德表示：「哈里里是政客中最爛的一位，不過還有許多腐敗的政客仍在金字塔的頂端。」示威中的一個標語為「我們將堅持到底，直到總統和國會換人」。

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的黎波里的經濟狀況糟糕，高達50%的失業率，使得示威者沒有理由離開街頭。然而相較於其他城市，的黎波里的示威算是平和的，或許得以維持較長的時間。

政經情勢堪憂

根據《路透社》報導，由於黎巴嫩政府多年來的貪腐和無作為，經濟正被債務問題拖垮，國債占了GDP的150%，近年來的經濟成長率在1至2%間徘徊，今年甚至歸零。黎巴嫩的經濟體質不良，對外貿意嚴重入超，基礎建設落後，國家電力供應不穩，不時仰賴昂貴的民間發電設施。35歲以下的青年失業率更高達37%。

政治方面，黎巴嫩政府是各教派妥協下的產物，國會席次穆斯林和基督徒各半，總理必須是遜尼派穆斯林，總統則是馬龍派基督徒，國會發言人由什葉派穆斯林擔任。批評者認為，僵化的政治體系使政客將個人置於國家利益之上。另外，黎巴嫩的政治也經常受到外國勢力的干預，例如受伊朗資助的真主黨為國內不穩定的武裝勢力。

由於政治和經濟上的困境，示威者對於前總理哈里里的辭職毫不領情，他們要求的是全面改革政府。國際危機組織分析師威門認為，黎巴嫩沒有成氣候的反對黨，恐怕陷入長期的動盪，經濟繼續惡化且貨幣大貶。

一個稍好的情況是，哈里里與真主黨合作共組新內閣，並順利獲得沙烏地阿拉伯、卡達等國的援助。

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