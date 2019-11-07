柏林圍牆倒塌30年 民調：東歐人擔憂民主倒退

2019-11-07 19:08 世界日報 編譯中心╱綜合6日電



BBC報導，一項權威民調顯示，在柏林圍牆倒塌引發「蘇東波」政治地震、前東歐共產體制崩潰30年後，東歐國家的民眾普遍認為民主正在受到威脅，對民主前景感到憂慮。 路透社 分享 facebook

冷戰時期分隔東西德的柏林圍牆在1989年11月9日倒塌，許多人都希望，圍牆的倒塌預告邊界與孤立主義的終結；不過BBC報導，一項權威民調顯示，在柏林圍牆倒塌引發「蘇東波」政治地震、前東歐共產體制崩潰30年後，東歐國家的民眾普遍認為民主正在受到威脅，對民主前景感到憂慮。

YouGov民調公司對來自保加利亞、捷克共和國、德國（前東德）、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克等來自七個東歐國家的1萬2500人進行調查，其中51%到61%不等的受訪者認為民主正在受到威脅；所有七個國家的受訪民眾都認為，言論自由、法治社會和抗議示威的權利正在受到攻擊。

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此外，七個東歐國家年齡超過40歲的受訪者中，認為如今的世界比1989年柏林圍牆倒塌前更安全的人還不到四分之一。

不過報告也顯示，當體制讓民眾失望的時候，公民社會成為值得信賴的替代者。最近發生的斯洛伐克、捷克共和國和羅馬尼亞大規模反腐敗示威，波蘭發生的對右翼保守政府的大規模抗議，都是鮮明的例子。

還有一個特別現象是，這些東歐國家中的年輕人，特別是Z世代（18-22歲）和千禧一代（23-37歲），踴躍投身公民社會行動，特別是年輕女性，與同齡男性受訪者相比，對多元化持更開放的態度，例如對性取向少數群體LGBT給予更多保護，對難民和移民更寬容。

911反恐戰 助長圍牆興建

位於阿姆斯特丹的智庫「國際透明組織」（Transnational Institute）在去年一篇標題為「築牆」（Building Walls）的報告，當中提到，「這是恐懼的建築，不論是真實或是想像的，正在到處建立。」

美國總統川普計畫在美國和墨西哥邊界築牆；以色列政府也打算在約旦河西岸占領區興建隔離牆；匈牙利也已經在和塞爾維亞與克羅埃西亞的300公里邊界上，興建反移民鐵絲網圍牆。

不僅是實體的圍牆，政治和法律的圍牆也在增加。巴黎策略研究基金會副主任戴爾特表示，「很諷刺的是，全球化助長了民族主義再度興起。」他還說，2001年的911恐怖攻擊改變一切，在那之後圍牆開始多了起來。

根據加拿大魁北克大學蒙特利爾分校（UQAM）政治分析家瓦里統計，目前全球的邊界圍牆有70至75道，然而1989年時僅15道。

---小檔案---

柏林圍牆是德國分裂期間，德意志民主共和國(東德)政府環繞西柏林邊境修築的全封閉邊防系統，建於1961年8月13日，全長167.8公里。

1989年，東歐國家發生一系列政治變革，11月9日東德政府宣布允許公民申請訪問西德以及西柏林，當晚柏林圍牆在東德居民的壓力下被迫開放，人群鑿下柏林圍牆作紀念品。

1990年6月，東德政府正式決定拆除柏林圍牆。同年10月3日兩德最終統一，而柏林亦成為兩德統一後新首都。（取材自維基百科）