英國會解散！選戰正式開打 各黨亮出承諾
2019-11-07 18:17世界日報 編譯中心╱綜合6日電
英國國會於當地時間6日凌晨宣布解散，這也意味著12月12日將舉行的英國大選選戰正式拉開帷幕，包括首相強生與最大在野黨工黨領袖柯賓等人，都在今天正式開始競選活動。
國會解散後，強生今天前往白金漢宮覲見女王伊莉莎白二世，兩人會面約25分鐘。根據英國法律，國會在大選開始前25個工作日自動解散，按照傳統，首相仍要覲見女王，提請解散國會並獲得女王同意。
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國會解散後，下院全部650個席位自動空缺，而包括首相在內的所有內閣大臣仍將留任，直至新內閣組建完成。
民調顯示，英國執政黨保守黨的支持率領先在野黨工黨13個百分點，但多家英國媒體認為，未來五周的時間內，民意可能出現波動，目前難以預料大選結果。
路透指出，脫歐立場和路線圖是各黨派能否贏得選民支持的關鍵；而在國內議題上，國民保健制度的改革是最受關注的議題。
強生發表演說，指國會屢次阻撓脫歐，大選是別無選擇，如果保守黨取得過半議席，英國前景將一片光明。
工黨黨魁柯賓也展開拉票活動，這次大選是改變英國的難得機會，承諾在工黨的領導下會實現一場「真正的改革」。
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