憶柏林圍牆倒塌 戈巴契夫當年不介入的原因曝光

2019-11-07 18:17 世界日報 編譯中心╱綜合6日電



憶柏林圍牆倒塌，戈巴契夫：不介入為不讓流血事件發生。 美聯社 分享 facebook

蘇聯最後一任總統，蘇共最後一任中央委員會總書記戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）日前警告，在核武的威脅下，當前俄羅斯與西方對立，對世界構成「無比巨大」的威脅，必須防止雙方再次樹立實體或是隱形的高牆。

在柏林牆倒塌30周年之際，88歲的戈巴契夫接受BBC駐莫斯科記者羅森伯格專訪。他回憶當年為何決定不介入東德局勢之餘，促請世界各國齊心裁撤核武器。

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今年11月9日是柏林圍牆倒塌30周年，時任蘇聯最高領導人的戈巴契夫指出當時決定不介入東西德統一的原因，是絕不能讓流血事件發生。戈巴契夫表示，「德國統一」這件事情太大了，「對我們、歐洲甚至全世界都受不了，因此我們宣布不干預」。

至於現在俄羅斯與西方抗衡的局面，戈巴契夫感嘆，只要核武還在，就是巨大無比的威脅。當年戈巴契夫與時任美國總統雷根（Ronald Reagan）達成削減核武協議「中程飛彈條約」，但2018年現任美國總統川普宣布退出，俄羅斯總統普亭則於2019年2月宣布暫停履約。戈巴契夫表示，所有國家都應該宣布銷毀核武，這可以拯救自己、拯救地球。

戈巴契夫警告美國與俄國，不應建立起任何實體或是隱形、類似於冷戰時期柏林圍牆的障礙，讓雙方之間的分岐形式化。「任何的牆，都是藉由不解決問題，而把自己隔離於真正的高牆之內，這就是我反對蓋牆的原因。我反對歐洲出現任何分隔線或是『鐵幕』」。