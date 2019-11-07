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第三方勢力遍佈 伊朗中東影響力勝美

2019-11-07 13:15台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

伊朗在中東的秘密影響力比想像中更大，他們手邊有許多可煽動的第三方勢力能動用。(p...
伊朗在中東的秘密影響力比想像中更大，他們手邊有許多可煽動的第三方勢力能動用。(photo by Wikimedia)
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中東地區的影響力評比，伊朗是出人意表的完勝美國！國際戰略研究所（IISS）研究認為，黎巴嫩敘利亞伊拉克等地區都有伊朗覆蓋的第三方勢力，意指伊朗早已透過資助、合作拉攏，在中東各區埋有「可煽動力量」，例如黎國境內的真主黨、各地區的什葉派民兵、叛軍等等，在帳面上軍事力量或許遠遜於美軍，但伊朗實質影響力更大。

伊朗在中東的秘密勢力

根據《英國廣播公司》報導，國際戰略研究所日前公佈一項中東研究，認為伊朗在該區域的影響力日益增長，連美國的影響力都沒伊朗大。IISS認為，雖然檯面上沙國獲得西方各國的武器出售，美軍（或CIA）資助的合作戰略夥伴勢力都很強悍，但伊朗優勢都在表面看不到的秘密力量。

伊朗從1979年開始，不斷對中東各地區輸出具有革命的意識形態，比如他們資助成立什葉派的軍事組織「真主黨」，主要宗旨是消滅以色列以及將西方勢力趕出黎巴嫩，但真主黨於黎國境內也會從事社會活動（辦學校、經營文化中心等），無形間灌輸著親伊、反西方的意識形態，過去很長一段時間都沒引人注目，直到後來真主黨動作頻頻，才讓沙國聯盟與西方國家將他們列為恐怖組織。

而IISS的意思是指，伊朗佈下這樣類似真主黨的組織遠比想像中還多，《衛報》報導中，更特別把這些組織稱為「伊朗的第三方勢力」，包含真主黨、什葉派的軍事組織與中東各國的叛軍，他們表面上都不屬於伊朗軍事力量，實質上都受到伊朗煽動。

操縱輿論勝於戰爭

IISS簡單歸納伊朗的秘密勢力宗旨，伊朗不打算打國家間的戰爭、而是改打人民之間的戰爭，他們深明打國與國或是區域之間的戰爭沒有優勢，但透過非國際夥伴的小打小鬧，能操縱輿論、影響中東各區的混亂，做得好的話更能影響局勢。

而這是沙國聯盟與西方列強無法遏止的，IISS指出，伊朗前前後後在中東投入超過160億美元，光是黎巴嫩的真主黨每年都能拿到7億美元的活動資金，如此長期且大手筆的佈局讓伊朗成為中東最具實質影響力的一方。

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伊朗中東戰爭黎巴嫩伊拉克以色列敘利亞

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