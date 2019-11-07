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纜車跨越舊城區 宣示耶路撒冷主權

2019-11-07 13:03台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

耶路撒冷遊客未來將可搭乘纜車直達舊城區的聖地。以色列財政部長摩西•卡隆5日在內閣會議宣布，新纜車每小時將能運輸3,000人到舊城區。由於耶路撒冷的地位敏感，大型基礎建設經常引起爭議，纜車也不例外。此次纜車穿越耶路撒冷東部，巴勒斯坦人和大多數國際社會將其視為進入巴國領土。

跨越城區宣示主權

根據《CNN》報導，纜車計劃從耶路撒冷城西的「第一站」精品購物餐廳商場開始，然後它將穿過城東，在錫安山停靠一站，到終點前會經過舊城區入口的「糞廠門」，舊城區是去「西牆」和「圓頂清真寺」的必經之路。

2016年處於早期規劃時，時任耶路撒冷市長的尼爾•巴爾卡特表示，這將幫助1,000萬遊客飽覽舊城區，同時向全世界展示誰掌控耶路撒冷的主權。巴爾卡特在2016年8月在他的臉書影片中對遊客說：「為了讓全世界體驗到、了解誰是這個城市的房東，所有基礎建設都以此為方針。」

正反意見交戰

根據《BBC》報導，以色列政府說，纜車將減少交通擁堵；但是反對者說，這將破壞該地區的歷史景觀，他們打算請以色列高等法院阻止它。致力於保護文化遺產的以色列非政府組織「Emek Shaveh」此前曾警告說，纜車網絡將改變聯合國教科文組織世界遺產舊城區的天際線，並對錫爾萬地區的巴勒斯坦居民產生不利影響。

以國財長卡隆在計劃獲得批准前曾說：「交通擁擠不可能阻止成千上萬的人前往祈禱、參觀和參加在那裡舉行的軍事和民俗儀式。」耶路撒冷事務部長謝夫•埃爾金也表示：「這是促進舊城旅遊業發展的戰略項目，我們正逐步將願景化為嶄新的現實。」

以色列將耶路撒冷視為其「永恆且不可分割」的首都，而巴勒斯坦人則宣稱東耶路撒冷為「未來國家的首都」。

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耶路撒冷纜車以色列

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