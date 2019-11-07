推特2名前員工擅查個資 遭美國聯邦法院起訴

2019-11-07 09:49 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



推特兩名前員工及一名沙籍男子涉嫌替沙烏地阿拉伯政府及王室竊取用戶個資，被美國聯邦法院起訴。

BBC報導，6日在舊金山公布的起訴書指控，沙國特務透過間諜尋找批評沙國人士及其他推特用戶個資。

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華盛頓郵報公布的法院文件指出，兩名推特前員工為美國公民阿布阿莫（Ahmad Abouammo）以及沙籍的阿薩巴哈（Ali Alzabarah）。

另一名沙籍公民艾姆達立（Ahmed Almutairi）因涉嫌扮演上述兩名推特前員工與沙國官員的中間人而被起訴。

根據法院文件，三人受聽命於「王室一號人物」的官員指揮。華郵指出，王室一號人物是沙國王儲穆罕默德。

阿布阿莫涉嫌偽造文書及提拱FBI假證詞被起訴，他6日在西雅圖法庭出庭後被羈押，8日將有另一場聽證會。阿布阿莫在2015年辭去推特媒體夥伴經理。

據信，阿薩巴哈和艾姆達立目前人在沙烏地阿拉伯。

阿薩巴哈原為推特工程師，他涉嫌於2015年被沙國特務收買後，取得超過6000名推特用戶個資而被起訴。調查人員表示，他遭主管質疑並被留職停薪後，帶著妻小逃往沙烏地。

推特聲明指出，認知到「居心不良的人」會無所不用其極試圖破壞推特服務。「許多使用者在推特上分享觀點並藉此監督權力人士，我們了解他們面臨的巨大風險。我們有工具保護使用者的隱私及其從事重要工作的能力」。