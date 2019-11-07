俄發展維基百科 目的在管控網路？

2019-11-07 05:14 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



不甩維基百科，俄國要創立自己的！俄羅斯總統普丁5日對俄語理事會強調，應發展俄國版的線上維基百科，並編纂語料庫、文法書等俄語資源。然而同時，俄國近年來對網路的管控日漸嚴格，在2021年俄國甚至可以直接掌握使用者瀏覽的網站，令人懷疑創立俄國版維基百科的動機不單純。

發揚俄語文化？

根據《新聞週刊》報導，克林姆林宮其實早在9月就已宣布，要在2020至2022年間投入2千7百億美元建置俄國版的維基百科。成立於2014年的俄語理事會，旨在發展保護俄羅斯語，理事會是由俄國的語言學家、教師代表、文學史家、文學博物館長與作家等組成的。

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普丁表示，他樂於見到一個更可靠、更現代化的線上俄語百科，俄羅斯背負重大的責任保存、發揚俄語和俄語文學。他也看見國外有些地方在刻意打壓俄語，有一部分的人為根深柢固的「恐俄者」，另一部分則是激進的民族主義者。普丁更強調：「如果我們的國家興盛，其他人便會自動來學俄語。」

俄國網路緊縮

俄國創立自己的維基百科除了發揚俄語，或許還有其他理由，近年來俄國對網路日趨緊縮。《德國之聲》指出，俄國政府1日通過了一項法律，目的是在外部的網路攻擊下讓俄國網路順利運行，不過無國界記者擔心，俄國政府可能會藉此進行網路審查，阻擋不利於政府的資訊。

俄羅斯工業家和企業家聯盟擔心，這項法律可能影響企業交易甚鉅，5月也有上千俄國民眾走上街頭反對這項法律。俄國更預計在2021年建立自己的網域名稱系統，此舉可以讓俄國政府直接掌握使用者瀏覽的網站，甚至引導他們進入假的網路頁面。

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