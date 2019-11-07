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反猶浪潮席捲西歐 瑞典猶太人自危

2019-11-07 05:13台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

歐洲對猶太人來說越來越不安全。北歐瑞典政府日前公布最新數據指出，去年發生排猶犯罪案件相較2016年增加了53％。稍早英國也出現排猶犯罪增加趨勢，此種趨勢讓許多猶太人深感身處在不安環境下。

據《基督教廣播網》報導，瑞典國家預防犯罪委員會指出，去年共有280起排猶犯罪案件，相較2016年則為182件，增幅超過5成以上。報告雖然沒有明確指出，造成犯罪行為增加的來源為何，但該數據包含犯罪人屬於多數族群抑或犯罪人屬於另一個弱勢族群所為。另外，這次報告也指出，去年以種族為動機的犯罪案件已增加69%，共計4,865件。

稍早英國社區安全信託基金公布的報告也指出，英國排猶犯罪案件在去年也創下新高，來到1,652件，相較前一年增加16％。法國內政部長卡斯塔納也在今年2月指出，當地排猶犯罪案件已增加74%。對此，以色列猶太事務局執行長霍夫曼表示，「匈牙利令人憂心，法國也令人憂心。新的反猶太主義浪潮席捲西歐正引發擔憂，我想會看到更多猶太人回到以色列。」

據《歐洲猶太新聞社》報導，瑞典總理斯特凡•勒文稍早宣布，當地將在2020年10月舉辦一場反猶太主義研討會來紀念大屠殺，舉辦地點則規劃在瑞典第三大城市馬爾默。不過，由於馬爾默素以歐洲反猶太主義大本營基地聞名，因此，該消息傳出後引發討論。當地一處猶太社區發言人在今年6月也指出，由於當局對於安全需求坐視不管，該組織未來10年恐將關閉。

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猶太瑞典反猶

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