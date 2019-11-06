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向右派選民釋善意 法國擬制定移民配額限制

2019-11-06 19:54經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

法國計劃針對外來移民訂定配額制度，這項在法國前所未見的舉措，反映總統馬克宏正試圖消弭右傾選民對國內勞工保障不足的疑慮。

法國勞工部長佩尼戈（Muriel Pénicaud）在5日表示，當局正計劃擬定一份清單，列出受到配額限制的專業領域，預定明年夏季前實施新制。

這反映馬克宏正試圖在吸引外籍技術勞工，以及安撫右傾選民之間取得微妙的平衡。右傾選民向來抗議當局未保護法國勞工。佩尼戈表示，當局只會向符合國家產業需求的專業技能人士派發簽證，並誓言專注於協助法國失業人口就業。

自2017年上任後，馬克宏對極右派提出的棘手問題始終採取四兩撥千金的態度，但近幾周卻誓言在非法移民採取更強硬立場，以回應極右派的抗議。極右派認為移民正利用法國慷慨的公共醫療制度。

近期從法國總理菲力普（Édouard Philippe）獲悉此事的議員表示，政府預計在當地時間6日公布，尋求庇護者申請公共醫療服務將面臨哪些限制措施。

根據提案內容，移民申請庇護後，需要等上三個月才能享有醫保，但急診不在此限。法國難民援助協會（France Terre d'Asile）會長亨利（Pierre Henry）警告，限縮醫療服務可能會使急診室人滿為患。他說：「難道有支氣管炎的庇護者還得等上三個月，直到演變成肺炎才就醫嗎？」

隨著馬克宏可能在2022年總統大選對上極右翼領袖雷朋（Marine Le Pen），他正試圖挽回在法國勞工階層的低支持率。但是新政策也可能動搖原本的政治基礎，許多執政黨國會議員一向反對收緊移民法規。

像愛爾蘭、奧地利及葡萄牙等歐洲國家皆在特定領域採取配額限制，美國則提出基於專業技術的移民制度。法國的新制將仿效澳洲和加拿大，即政府每年會設定最大移民限額，並根據他們的技能與所受訓練進行篩選。但新的配額限制對法國影響有限。根據法國內政部，去年外籍勞工僅占整體移民的13%。

左圖為法國總統馬克宏，右圖為勞工部長佩尼戈（Muriel Pénicaud）。路...
左圖為法國總統馬克宏，右圖為勞工部長佩尼戈（Muriel Pénicaud）。路透
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法國移民馬克宏

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