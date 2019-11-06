親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

國小主任批高市府沒做事 被罰寫3千字心得

你的iPhone被「殺後台」了嗎？iOS 13.2全球爆災情

兩德統一：計劃經濟如何與市場經濟融合？

2019-11-06 19:59德國之聲 德國之聲中文網

圖／德國之聲中文網提供
圖／德國之聲中文網提供
分享

柏林牆倒塌30周年、兩德統一29周年系列

在東德的社會主義價值觀與中央計劃經濟之下，個體戶、私有企業是不受歡迎的。大多數人在國有大型企業工作。僅在手工業、零售行業存在個體經營的可能性。1989年的東德，一共僅有18.5萬名個體經營業者（佔勞動人口的1.8%）。

變革氛圍湧動

柏林牆的倒塌，也將計劃經濟推向社會市場經濟。這在最初帶來的是工業界大範圍的倒閉。統一三年後，失業率為15%，如果加上"隱性失業率"，如官方創造的臨時性就業崗位以及再就業培訓，總體失業比例甚至高達三分之一。

不過與此同時，也出現創業的熱潮。許多人開始個體經營。德國統一一年後，新成立了約29.3萬家新企業，其中多數是在服務業和旅游業領域。到1994年底，這股創業熱潮已經催生了約45萬家個體經營的中小企業。

政策扶持

政界注資數十億，來支持經濟的重建。主旨是，在德東地區也實現由私有經濟主導、中小型企業挑大梁的經濟結構，因為中小企業被認為能創造最多的就業崗位。1995年，據聯邦政府數據，個體經營業主共雇傭了320萬名員工。

兩德統一後的扶持政策首先針對初創中小企業和現有企業的穩固措施。同時受到扶持的還有用於企業現代化改革的投資以及企業咨詢、培訓措施、德東產品促銷措施等。

巨額注資

新成立的中小企業約半數得到了公共款項的資助。最重要的部分是藉由國有復興信貸銀行KfW（Kreditanstalt für Wiederaufbau）實現的。KfW不能直接发放貸款，但是為創業者提供80%的風險擔保，以便他們能從儲蓄銀行（Sparkasse）或其它銀行貸到款。由此實現的貸款发放總額達到1040億歐元，數十萬家新成立的企業受惠。

東德國有企業私有化

還有一個機構為推動東德的中小企業成長作出了貢獻，那就是所謂的國有資產托管局（Treuhandanstalt），負責對東德國有企業進行私有化。1972年，東德有近12000家企業被收歸國有。如今，原先的企業主有機會重新獲得所有權。此外，前國有企業內部員工接管部分經營業務，也得到支持。國有資產托管局有時以象征性的1馬克價格，出售這樣的前東德國有企業部分產權。

破碎的夢想

不過，創業者的道路最初並不容易，因為許多前東德公民對於個體經營沒有任何經驗。由於深受計劃經濟的影響，他們對於競爭的規則一無所知。與此同時，對國有企業進行改造實現創利，也往往比想象的要艱難得多。

不少初創企業以破產告終，創業者再次失業。國有資產托管局進行私有化的國有企業部分業務則有更好的業績。柏林牆倒塌5年後，近三分之二的這些企業實現盈利或至少自負盈虧，三分之一仍舊虧損。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

沖繩首里城重建募款 6天破3.5億日圓

2019-11-06 14:55

婦孺慘死！被墨西哥毒梟屠殺的「摩門教殖民地家族」

2019-11-06 13:52

伊斯蘭拘留中心再爆虐待 奈及利亞警方救259人

2019-11-06 13:28

習近平會馬克宏 中法簽署150億美元貿易合約

2019-11-06 20:02

做好被捕準備！流亡4年 柬埔寨反對派領袖揚言回國

2019-11-06 19:00

沙國協調談和 葉門三方割據告終

2019-11-06 18:51

習近平馬克宏聯合聲明 強調巴黎氣候協定不可逆

2019-11-06 18:26

日喜劇節目「志村大爆笑」前班底 半年內二度持毒遭警方逮捕

2019-11-06 18:05

不歡迎西班牙國王 巴塞隆納數千人抗議

2019-11-06 15:34

澳洲森林大火頻繁 恐令無尾熊滅絕

2019-11-06 15:32

土耳其逮巴格達迪姊 「像挖到金礦」

2019-11-06 15:23

鞏固政權、嚴防政變 金正恩召回流亡40年叔叔

2019-11-06 15:21

索馬利亞大洪水 聯合國等組織救助

2019-11-06 15:14

卡達在沙漠養乳牛 對抗鄰國經濟封鎖

2019-11-06 14:46

紐時／海地分崩離析 有誰在乎？

2019-11-06 14:23

論文提台灣就被沒收？英報告：陸在英干涉學術自由

2019-11-06 14:22

女王拒穿真皮草 英國王室成員首位

2019-11-06 13:10

影／墨毒梟屠殺9名美國婦孺 川普促墨國硬起來「開戰」

2019-11-06 12:57

華為隱憂不除 德國防長：仍可能禁止參與5G發展

2019-11-06 11:34

日本羽田機場無預警停水 不影響航班起降

2019-11-06 11:17

核勒索！伊朗宣布恢復提煉濃縮鈾

2019-11-06 11:10

公民不服從？總統照片頻遭竊 竟掀起司法內戰

2019-11-06 11:00

論文提台灣就被沒收？英國報告：陸在英干涉學術自由

2019-11-06 10:54

荷蘭力挺台灣警戒中共 我們卻視而不見？

2019-11-06 10:00

台灣邦交國海地瀕臨分崩離析 紐時：似乎無人在意

2019-11-06 09:30

請願建議與台建交 德民眾：為台灣處境打抱不平

2019-11-06 08:27

龐培歐：中騷擾維吾爾活躍人士家人 美深感不安

2019-11-06 02:42

巴黎氣候協定 美啟動退出 中法簽協議

2019-11-06 00:32

墨國槍手埋伏 摩門教家族至少9死

2019-11-06 00:01

加泰羅尼亞：國王駕到 示威「相迎」

2019-11-05 22:42

馬克宏訪中 歐洲關注保護地理標示協定簽署

2019-11-05 21:37

李克強來訪 泰國政府重申堅守一個中國立場

2019-11-05 20:18

不歡迎西班牙國王 巴塞隆納數千群眾示威抗議

2019-11-05 20:15

伊朗再減核協議承諾 恢復地下工廠提煉濃縮鈾

2019-11-05 20:07

印尼逾4千頭豬死亡 官員：初步化驗排除非洲豬瘟

2019-11-05 19:56

總理下台不能滿足訴求 伊拉克民眾要全面改革

2019-11-05 19:43

掃毒挨批 杜特蒂任命主要政敵負責反毒

2019-11-05 19:41

加拿大人怎麼看中國？抱持正面態度者不足三成

2019-11-05 18:33

你的檔案裡寫著什麼？差點毀於一旦的東德秘檔

2019-11-05 17:54
看更多

熱門文章

即時投影讓A柱「消失」14歲少女成功解決汽車死角問題

2019-11-06 11:14

不說還以為是一堆蛋！芬蘭海灘出現奇怪冰球

2019-11-06 09:40

網美直播到一半突脫掉上衣 大秀「內在美」引譁然

2019-11-05 21:41

聯合國研究報告：美中貿易戰 台灣成上半年最大受益者

2019-11-06 07:38

影／潛水驚見巨型透明球體 內含成千上萬小生命

2019-11-06 08:51

波音：「眾所周知原因」 已兩年在中國賣不出飛機

2019-11-06 10:43

她擁有40HH驚人上圍卻遭人歧視 急募款做縮胸手術

2019-11-05 20:24

驚世媳婦！印度女14年間用氰化物毒殺夫家6人

2019-11-05 22:36

影／墨毒梟屠殺9名美國婦孺 川普促墨國硬起來「開戰」

2019-11-06 12:57

論文提台灣就被沒收？英國報告：陸在英干涉學術自由

2019-11-06 10:54

沖繩首里城大火 正殿地下世界遺產結構確定受損

2019-11-05 23:33

台灣邦交國海地瀕臨分崩離析 紐時：似乎無人在意

2019-11-06 09:30

馬斯克電動車投資軌跡 透露美中日競爭力變化？

2019-11-05 23:29

金價有撐！黃金ETF上季狂掃黃金

2019-11-05 20:36

少女分享淒美愛情 男友的分手信令全日本網友淚崩

2019-11-05 21:26

影／女性能握壽司嗎？ 秋葉原「撫子壽司」因一襲和服引爭議

2019-11-06 14:26

請願建議與台建交 德民眾：為台灣處境打抱不平

2019-11-06 08:27

假裝放行突從後開槍 以色列女警「貪好玩」攻擊巴人

2019-11-06 10:35

以航波音747退役 空中畫「自畫像」飛完最後一程

2019-11-06 13:11

歐巴馬矽谷籌款 門票35.5萬美元比房貴

2019-11-06 05:13

墨西哥北部美國摩門教徒家族遇襲 至少9婦孺慘死

2019-11-05 22:15

影／工人點燃報紙丟化糞池 引爆沼氣當場被活埋

2019-11-06 13:31

川普長子小唐納：父親要我推特發文緩和點

2019-11-06 03:40

川普牌失靈 肯塔基州長意外連任失敗

2019-11-06 14:14

美駐歐盟大使改口 扣住對烏援款和調查拜登有關

2019-11-06 06:02

美退出巴黎協定 好壞參半

2019-11-06 00:02

女星出外景拿筷子手勢挨批 網友：這樣怎麼教小孩

2019-11-06 17:50

半導體業擁抱EUV技術 資本支出直線攀升

2019-11-06 08:58

明年簽約？特斯拉傳與寧德時代達成電池供應初步協議

2019-11-06 07:35

影／美超人氣炸雞堡重出江湖 飢餓行銷竟鬧出人命

2019-11-06 13:24

隨處充電！這屋配320個插座 網友笑：中情局嗎？

2019-11-06 16:34

愛荷華簽約 陸用面子換裡子

2019-11-05 23:58

三度上訴被駁回！美國殺人犯執行死刑 遺言原諒受害者父母

2019-11-06 12:47

貪眼前賠未來 美國不再偉大

2019-11-05 23:50

美股道指那指續創高 史指遭拖累小跌

2019-11-06 05:52

陸喊撤部分關稅 美中協議增變數

2019-11-05 23:55

公民不服從？總統照片頻遭竊 竟掀起司法內戰

2019-11-06 11:00

最怕「妖魔鬼怪星期三」 宮古島美麗沙灘毀於觀光客垃圾

2019-11-06 13:06

貿易磋商再傳利多 美擬對中撤回部分加稅

2019-11-06 00:00

生醫智財權盜竊 FBI鎖定華人大調查 多達71機構180案

2019-11-05 23:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top