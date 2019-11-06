親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

國小主任批高市府沒做事 被罰寫3千字心得

你的iPhone被「殺後台」了嗎？iOS 13.2全球爆災情

沙國協調談和 葉門三方割據告終

2019-11-06 18:51台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

葉門南方聯軍分裂後，在沙國協調下終於要談和，砲口一致對叛軍。(photo by ...
葉門南方聯軍分裂後，在沙國協調下終於要談和，砲口一致對叛軍。(photo by 影片截圖)
分享
葉門內戰肥皂劇有望告終！時長超過4年半的葉門內戰在今年8月的亞丁政變後，從2方競爭變成3方割據的八點檔，原本同屬政府軍的南方分離主義部隊（STC）脫離政府軍，並獲得阿聯酋當靠山。但在5日事情有了轉機，沙國決定居中協調他們撐腰的政府軍和STC進行和談，協議書要求30天內雙方公平組閣如此，即能獲得聯合國認可，意即形式上的內戰告一段落。

先整合、再打叛軍

根據《英國廣播公司》報導，葉門內戰一直都有外國勢力插手，最明顯的是政府軍獲得沙烏地阿拉伯國為首的聯盟支持，而叛軍「青年運動」則獲得伊朗的資助，雙方分別割據南方與北方。原本叛軍陸續丟掉重要駐地（如物資樞紐地荷台達港）後流露敗象，彼此都有意談判停戰，不料，政府聯軍內部8月卻出了亂子。

當時STC趁亂佔領臨時中心地亞丁城，他們的藉口是政府軍與伊斯蘭武裝份子有所接觸，隨後也曝光STC說話有底氣的原因：阿聯酋站在他們身後，後續則變成南方聯軍的內鬥。身為聯盟軍老大哥的沙國日前終於出面，願意協調曾為盟軍的STC和政府軍，雙方5日簽署和平協議，決定共組內閣（各佔半數）。

聯合國也釋出善意，表示若組閣成功，STC被允許自由參加聯合國的活動，而亞丁城的管理權將回歸政府聯軍，在背後操盤手、沙國與西方聯盟及阿聯酋談和後，叛軍好不容易獲得的喘息機會預計告終，葉門停戰的曙光或能浮現。

川普支持沙國聯盟

此外，據《CNN》報導，儘管國會都表態不滿，但美國總統川普依舊以沙國聯盟盟友自居，將持續提供該聯盟武器，同時他對停戰協議感到滿意。不過，川普並非對整個聯盟都放心，目前他未批准提供軍火給阿聯酋。

整體而言，葉門內戰的耗時、加上每股勢力背後都有戰爭代理人的蹤跡推波助瀾，都導致該國內戰成為本世紀最嚴重的人道災難之一，超過8成國民需要人道援助，這次和談能看出國際間都希望能盡快了結這場曠日費時的內鬥。

【更多精采內容，詳見

葉門阿聯酋聯合國

相關新聞

沖繩首里城重建募款 6天破3.5億日圓

2019-11-06 14:55

婦孺慘死！被墨西哥毒梟屠殺的「摩門教殖民地家族」

2019-11-06 13:52

伊斯蘭拘留中心再爆虐待 奈及利亞警方救259人

2019-11-06 13:28

習近平會馬克宏 中法簽署150億美元貿易合約

2019-11-06 20:02

兩德統一：計劃經濟如何與市場經濟融合？

2019-11-06 19:59

做好被捕準備！流亡4年 柬埔寨反對派領袖揚言回國

2019-11-06 19:00

習近平馬克宏聯合聲明 強調巴黎氣候協定不可逆

2019-11-06 18:26

日喜劇節目「志村大爆笑」前班底 半年內二度持毒遭警方逮捕

2019-11-06 18:05

不歡迎西班牙國王 巴塞隆納數千人抗議

2019-11-06 15:34

澳洲森林大火頻繁 恐令無尾熊滅絕

2019-11-06 15:32

土耳其逮巴格達迪姊 「像挖到金礦」

2019-11-06 15:23

鞏固政權、嚴防政變 金正恩召回流亡40年叔叔

2019-11-06 15:21

索馬利亞大洪水 聯合國等組織救助

2019-11-06 15:14

卡達在沙漠養乳牛 對抗鄰國經濟封鎖

2019-11-06 14:46

紐時／海地分崩離析 有誰在乎？

2019-11-06 14:23

論文提台灣就被沒收？英報告：陸在英干涉學術自由

2019-11-06 14:22

女王拒穿真皮草 英國王室成員首位

2019-11-06 13:10

影／墨毒梟屠殺9名美國婦孺 川普促墨國硬起來「開戰」

2019-11-06 12:57

華為隱憂不除 德國防長：仍可能禁止參與5G發展

2019-11-06 11:34

日本羽田機場無預警停水 不影響航班起降

2019-11-06 11:17

核勒索！伊朗宣布恢復提煉濃縮鈾

2019-11-06 11:10

公民不服從？總統照片頻遭竊 竟掀起司法內戰

2019-11-06 11:00

論文提台灣就被沒收？英國報告：陸在英干涉學術自由

2019-11-06 10:54

荷蘭力挺台灣警戒中共 我們卻視而不見？

2019-11-06 10:00

台灣邦交國海地瀕臨分崩離析 紐時：似乎無人在意

2019-11-06 09:30

請願建議與台建交 德民眾：為台灣處境打抱不平

2019-11-06 08:27

龐培歐：中騷擾維吾爾活躍人士家人 美深感不安

2019-11-06 02:42

巴黎氣候協定 美啟動退出 中法簽協議

2019-11-06 00:32

墨國槍手埋伏 摩門教家族至少9死

2019-11-06 00:01

加泰羅尼亞：國王駕到 示威「相迎」

2019-11-05 22:42

馬克宏訪中 歐洲關注保護地理標示協定簽署

2019-11-05 21:37

李克強來訪 泰國政府重申堅守一個中國立場

2019-11-05 20:18

不歡迎西班牙國王 巴塞隆納數千群眾示威抗議

2019-11-05 20:15

伊朗再減核協議承諾 恢復地下工廠提煉濃縮鈾

2019-11-05 20:07

印尼逾4千頭豬死亡 官員：初步化驗排除非洲豬瘟

2019-11-05 19:56

總理下台不能滿足訴求 伊拉克民眾要全面改革

2019-11-05 19:43

掃毒挨批 杜特蒂任命主要政敵負責反毒

2019-11-05 19:41

加拿大人怎麼看中國？抱持正面態度者不足三成

2019-11-05 18:33

你的檔案裡寫著什麼？差點毀於一旦的東德秘檔

2019-11-05 17:54
看更多

熱門文章

即時投影讓A柱「消失」14歲少女成功解決汽車死角問題

2019-11-06 11:14

不說還以為是一堆蛋！芬蘭海灘出現奇怪冰球

2019-11-06 09:40

網美直播到一半突脫掉上衣 大秀「內在美」引譁然

2019-11-05 21:41

聯合國研究報告：美中貿易戰 台灣成上半年最大受益者

2019-11-06 07:38

波音：「眾所周知原因」 已兩年在中國賣不出飛機

2019-11-06 10:43

影／潛水驚見巨型透明球體 內含成千上萬小生命

2019-11-06 08:51

她擁有40HH驚人上圍卻遭人歧視 急募款做縮胸手術

2019-11-05 20:24

驚世媳婦！印度女14年間用氰化物毒殺夫家6人

2019-11-05 22:36

影／墨毒梟屠殺9名美國婦孺 川普促墨國硬起來「開戰」

2019-11-06 12:57

論文提台灣就被沒收？英國報告：陸在英干涉學術自由

2019-11-06 10:54

沖繩首里城大火 正殿地下世界遺產結構確定受損

2019-11-05 23:33

台灣邦交國海地瀕臨分崩離析 紐時：似乎無人在意

2019-11-06 09:30

馬斯克電動車投資軌跡 透露美中日競爭力變化？

2019-11-05 23:29

金價有撐！黃金ETF上季狂掃黃金

2019-11-05 20:36

少女分享淒美愛情 男友的分手信令全日本網友淚崩

2019-11-05 21:26

影／女性能握壽司嗎？ 秋葉原「撫子壽司」因一襲和服引爭議

2019-11-06 14:26

請願建議與台建交 德民眾：為台灣處境打抱不平

2019-11-06 08:27

假裝放行突從後開槍 以色列女警「貪好玩」攻擊巴人

2019-11-06 10:35

以航波音747退役 空中畫「自畫像」飛完最後一程

2019-11-06 13:11

歐巴馬矽谷籌款 門票35.5萬美元比房貴

2019-11-06 05:13

墨西哥北部美國摩門教徒家族遇襲 至少9婦孺慘死

2019-11-05 22:15

影／工人點燃報紙丟化糞池 引爆沼氣當場被活埋

2019-11-06 13:31

川普長子小唐納：父親要我推特發文緩和點

2019-11-06 03:40

川普牌失靈 肯塔基州長意外連任失敗

2019-11-06 14:14

美駐歐盟大使改口 扣住對烏援款和調查拜登有關

2019-11-06 06:02

美退出巴黎協定 好壞參半

2019-11-06 00:02

女星出外景拿筷子手勢挨批 網友：這樣怎麼教小孩

2019-11-06 17:50

半導體業擁抱EUV技術 資本支出直線攀升

2019-11-06 08:58

隨處充電！這屋配320個插座 網友笑：中情局嗎？

2019-11-06 16:34

明年簽約？特斯拉傳與寧德時代達成電池供應初步協議

2019-11-06 07:35

影／美超人氣炸雞堡重出江湖 飢餓行銷竟鬧出人命

2019-11-06 13:24

愛荷華簽約 陸用面子換裡子

2019-11-05 23:58

三度上訴被駁回！美國殺人犯執行死刑 遺言原諒受害者父母

2019-11-06 12:47

貪眼前賠未來 美國不再偉大

2019-11-05 23:50

美股道指那指續創高 史指遭拖累小跌

2019-11-06 05:52

陸喊撤部分關稅 美中協議增變數

2019-11-05 23:55

公民不服從？總統照片頻遭竊 竟掀起司法內戰

2019-11-06 11:00

最怕「妖魔鬼怪星期三」 宮古島美麗沙灘毀於觀光客垃圾

2019-11-06 13:06

貿易磋商再傳利多 美擬對中撤回部分加稅

2019-11-06 00:00

生醫智財權盜竊 FBI鎖定華人大調查 多達71機構180案

2019-11-05 23:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top