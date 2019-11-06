沙國協調談和 葉門三方割據告終

2019-11-06 18:51 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



葉門南方聯軍分裂後，在沙國協調下終於要談和，砲口一致對叛軍。(photo by 影片截圖) 分享 facebook 葉門內戰肥皂劇有望告終！時長超過4年半的葉門內戰在今年8月的亞丁政變後，從2方競爭變成3方割據的八點檔，原本同屬政府軍的南方分離主義部隊（STC）脫離政府軍，並獲得阿聯酋當靠山。但在5日事情有了轉機，沙國決定居中協調他們撐腰的政府軍和STC進行和談，協議書要求30天內雙方公平組閣如此，即能獲得聯合國認可，意即形式上的內戰告一段落。

先整合、再打叛軍

根據《英國廣播公司》報導，葉門內戰一直都有外國勢力插手，最明顯的是政府軍獲得沙烏地阿拉伯國為首的聯盟支持，而叛軍「青年運動」則獲得伊朗的資助，雙方分別割據南方與北方。原本叛軍陸續丟掉重要駐地（如物資樞紐地荷台達港）後流露敗象，彼此都有意談判停戰，不料，政府聯軍內部8月卻出了亂子。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

當時STC趁亂佔領臨時中心地亞丁城，他們的藉口是政府軍與伊斯蘭武裝份子有所接觸，隨後也曝光STC說話有底氣的原因：阿聯酋站在他們身後，後續則變成南方聯軍的內鬥。身為聯盟軍老大哥的沙國日前終於出面，願意協調曾為盟軍的STC和政府軍，雙方5日簽署和平協議，決定共組內閣（各佔半數）。

聯合國也釋出善意，表示若組閣成功，STC被允許自由參加聯合國的活動，而亞丁城的管理權將回歸政府聯軍，在背後操盤手、沙國與西方聯盟及阿聯酋談和後，叛軍好不容易獲得的喘息機會預計告終，葉門停戰的曙光或能浮現。

川普支持沙國聯盟

此外，據《CNN》報導，儘管國會都表態不滿，但美國總統川普依舊以沙國聯盟盟友自居，將持續提供該聯盟武器，同時他對停戰協議感到滿意。不過，川普並非對整個聯盟都放心，目前他未批准提供軍火給阿聯酋。

整體而言，葉門內戰的耗時、加上每股勢力背後都有戰爭代理人的蹤跡推波助瀾，都導致該國內戰成為本世紀最嚴重的人道災難之一，超過8成國民需要人道援助，這次和談能看出國際間都希望能盡快了結這場曠日費時的內鬥。

【更多精采內容，詳見 】