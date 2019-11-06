卡達在沙漠養乳牛 對抗鄰國經濟封鎖
2019-11-06 14:46
聯合報 編譯胡夢瑋
／即時報導
飼養在卡達沙漠裡恆溫布拉德納農場（Baladna，譯音）的牛群，象徵卡達使盡全力對抗沙國領導鄰近國家實施的經濟封鎖。
法新社報導，2017年6月開始遭到抵制後，卡達全方位應變，包括動用四分之一的現金儲備來穩定經濟及匯率，但也同時引進數百頭荷仕登乳牛。
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引進乳牛是建立糧食安全計畫的一環，不怕進口管道被阻擋；制裁初期，糧食供應疑慮導致超市貨架被掃空。
布拉德納農場公司副董事長卡亞特（Ramez al-Khayyat）表示，「我們致力於供應卡達新鮮且穩定的乳製品，因而這樣做」。
位於多哈北方55公里處的農場可滿足卡達90%以上的乳製品需求，
一排排的牛隻在飼料倉和擠乳倉間移動時，利用巨型風扇和水霧系統降溫。牛群現在增至1萬8000頭，食用從歐洲及美國進口的乾草。
隨著布拉德納農場的成長，卡達希望透過新興的酪農業帶動經濟多元化，不再依賴石油及天然氣。
卡達人口約270萬，轉向土耳其、伊朗和摩洛哥取代被禁運切斷的供應鏈。
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