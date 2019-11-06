澳洲森林大火頻繁 恐令無尾熊滅絕

2019-11-06 15:32 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



澳洲森林大火日趨頻繁，專家警告，森林中的無尾熊恐怕在50年後「功能性滅絕」！上周澳洲在新南威爾斯發生的森林大火，造成了多達350隻無尾熊的死亡，樹袋熊醫院更向全世界招募志工，以照顧這些奄奄一息的無尾熊。

人為砍伐4,500萬動物亡

根據NGO氣候理事會的報告，近年來澳洲的野火季愈來愈早發生，甚至過去不曾燒的區域也燒起來了。今年9月新南威爾斯的東部和昆士蘭都發生了史無前例的森林大火。近期世界各地森林大火也不斷發生，例如亞馬遜雨林和美國加州。

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人為砍伐為造成森林大火頻率上升的原因之一。《德國之聲》報導，研究顯示，樹木被砍伐後會釋放二氧化碳到大氣中，加劇全球暖化使得森林更容易被野火肆虐。森林砍伐也縮減生物棲息地，世界自然基金會表示，光是在2015和2016年，多達39.5萬公頃的森林被砍伐，間接殺害了4千5百萬的動物，包括鳥類、爬蟲類和無尾熊。

「澳洲的無尾熊在50年後將功能性滅絕。」澳洲森林與林地保護的政策經理布蘭奇宣稱，功能性滅絕意指在野外的生物減少到無法維持遺傳多樣性的族群。《衛報》指出，上周在新南威爾斯面積超過2,600公頃的大火，恐造成了多達350隻無尾熊的死亡。

向全世界徵志工

根據《德國之聲》的報導，澳洲樹袋熊醫院的臨床主任弗拉納根，向全世界招募志工來照顧無尾熊，並已收到德國、美國和瑞士等國的捐助。「燒傷的無尾熊的叫聲真的是痛徹心扉。」弗拉納根表示，牠們簡直像是被放進微波爐一般，毛都被燒得熔化了。

即便無尾熊沒被燒死，牠們也必須經歷痛苦的復健過程，2013年弗拉納根和她的團隊也意外發現一種術後照護方法，能夠成功協助無尾熊康復，必須給予大量的水和食物，以及安靜的休息環境。無尾熊在正常情況是不喝水的，唯有在生病的時候。

研究指出，澳洲森林大火頻繁發生，專家警告，無尾熊恐怕在50年後功能性滅絕！(Photo by 影片截圖) 分享 facebook

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