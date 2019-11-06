索馬利亞大洪水 聯合國等組織救助

2019-11-06 15:14 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



索馬利亞面臨近期最嚴重的連續大豪雨，使當地洪水成災、土石流頻傳，有100萬人因此受影響，聯合國難民署第一時間撤離逾2萬人，糧食組織也運送大量物資，總計260噸的食物。世界衛生組織則對此次災情可能帶來大量霍亂疾病提出警示。

索馬利亞成災

根據《非洲新聞台》報導，聯合國組織WFP世界糧食計畫署基於人道精神，向索馬利亞西南部城市派員協助及輸運糧食，此區域因近期數次大雨，導致洪水成災。包括260噸的能量餅乾，已分配給當地4000戶家庭。「我收到麵粉及米食等足夠份量的食材，非常感謝他們的協助。」一名無家可歸的居民阿布迪表示。

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目前有30萬索馬利亞人因洪水流離失所，西南部大城貝蘭德文更是災情嚴重，聯合國移民署也提供3200份物資支援，包括毛毯、床墊及簡易瓦斯組。此次洪水災害，將影響超過100萬人。

各國援助

據《美國之音》報導，聯合國難民署在第一時間派出數架運輸機，撤離逾2萬位民眾。發言人馬赫希奇表示：「貝蘭德文的洪水災情傳出後，我們立刻派出10架飛機支援及運送民生必需品。」洪水已使貝蘭德文市郊的一座小鎮變成湖泊，村莊裡共有340戶家庭依然受困其中。

於此同時，世界衛生組織也發布警告，指出索馬利亞的洪水災害區可能會成為大規模霍亂疾病的發生熱點，當地並無足夠的醫療資源可供人民使用，組織發言人亞沙瑞夫奇表示：「人們恐因汙水囤積而生病或溺斃，我們認為還會有更多的災情，尤其是當地沒有充足的醫療設施。」

聯合國官方則發出聲明表示，索馬利亞大雨成災是因為全球暖化與極端氣候變化而導致，呼籲各國正視氣候變遷現象的嚴重性。

索馬利亞因連續豪雨、洪水成災，各國紛紛伸出援手。（photo by YouTube） 分享 facebook

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