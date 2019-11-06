不歡迎西班牙國王 巴塞隆納數千人抗議

2019-11-06 15:34 世界日報 編譯中心╱綜合5日電



數千名加泰隆尼亞獨派群眾4日在自治區首府巴塞隆納聚集，抗議西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）來訪。他們敲擊鍋具，高喊「加泰隆尼亞沒有國王」，並焚燒菲利佩六世的相片。

九名加泰隆尼亞獨派領袖10月遭西班牙最高法院重判數年徒刑，引發加泰隆尼亞陷入數周群眾激烈抗議危機。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

菲利佩六世是前來頒發赫羅納公主青年人才獎。自從他抵達巴塞隆納後，警方在頒獎典禮會場附近部署大批警力，並架起沉重圍欄，還以廂形車封鎖巴塞隆納一條幹道。

數千名群眾在會場外高舉各種抗議標語，包括「波旁（Bourbon，意指王朝）去死」、「巴塞隆納將是菲利佩六世的惡夢」和英文寫的「西班牙國王在加泰隆尼亞不受歡迎」，還有民眾手持顛倒的菲利佩六世照片。

70歲民眾阿吉勒拉表示，西班牙國王現身巴塞隆納是一種挑釁。她說：「我們有政治囚犯被關。我們無法接受這件事。」

菲利佩六世致詞時，並未直接提及加泰隆尼亞近期動亂，而是讚揚加泰隆尼亞的「多元和包容」對西班牙民主的貢獻，稱這是「對國家進步具建設性且有利」。

數千名加泰隆尼亞獨派群眾4日在自治區首府巴塞隆納聚集，抗議西班牙國王菲利佩六世來訪。他們高喊「加泰隆尼亞沒有國王」，並焚燒菲利佩六世的相片。歐新社 分享 facebook