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土耳其逮巴格達迪姊 「像挖到金礦」

2019-11-06 15:23世界日報 編譯季晶晶／綜合5日電

路透引述土耳其資深官員報導，土耳其4日在敘利亞北部城市阿札茲地區逮捕現年65歲的阿瓦德，她弟弟就是因美軍突襲而自行引爆炸彈喪生的極端組織伊斯蘭國領導人巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）。土耳其高級官員表示，成功逮到人如同挖到情報「金礦」。土國正在偵訊阿瓦德，以及與她住在一起、同遭拘留的先生和兒媳。

由於阿瓦德和巴格達迪關係密切，土國官員說：「我們希望從巴格達迪姊姊身上獲得有關伊斯蘭國內部運作的重要情報。」

目前幾乎沒有與巴格達迪胞姊有關的獨立資訊，不知道她在伊斯蘭國內擔任什麼角色，路透也無法立即確認土國抓到的人確實是阿瓦德。

紐約時報報導，根據被巴格達迪控制當做性奴隸的一名女子，以及其他被捕下獄的幾名幕僚，巴格達迪自從2014年接任伊斯蘭國最高領導人以來，對自身安全極度小心，只信任他的家人和來往很親密的夥伴。巴格達迪有五個兄弟以及幾個姊妹，但不知道有多少人還在世。

上個月美國特種部隊在敘利亞西北部發動突襲行動，巴格達迪在地下隧道被逼進死路後，引爆炸彈背心自殺。IS在10月31日發布錄音檔，證實巴格達迪已死亡，並揚言將對美國進行報復。

土耳其4日在敘利亞北部城市阿札茲地區逮捕了前伊斯蘭國領導人巴格達迪的姐姐阿瓦德，...
土耳其4日在敘利亞北部城市阿札茲地區逮捕了前伊斯蘭國領導人巴格達迪的姐姐阿瓦德，希望能透過偵訊獲得重要情報。圖為美軍日前突襲並導致巴格達迪身亡的地點。法新社
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伊斯蘭國領導人巴格達迪的姐姐被土耳其逮捕偵訊。路透
伊斯蘭國領導人巴格達迪的姐姐被土耳其逮捕偵訊。路透
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