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鞏固政權、嚴防政變 金正恩召回流亡40年叔叔

2019-11-06 15:21世界日報 編譯中心╱綜合5日電

南韓朝鮮日報5日報導，北韓領導人金正恩召回在海外漂泊40多年的叔叔金平日，以及金平日的姊夫、北韓駐奧地利大使金光燮；韓媒分析，金正恩此舉實屬罕見，可能是為了把被視為「白頭血統旁系」人士留在身邊看管，並藉此防患美國等外來勢力醞釀扶植金平日取代金正恩。

罕見！與姊夫一同回國

據報導，南韓國家情報院4日向國會情報委員會匯報稱，北韓前領導人金正日同父異母的弟弟、北韓駐捷克大使金平日可能將被撤換，返回北韓。另外，金平日的姊夫、駐奧地利大使金光燮也可能被更換，一同回國。

金平日是金日成與第二任妻子金聖愛的長子，因為長相酷似金日成，品行端正，曾被視為接班金日成的熱門人選，但在與金正日的權力爭奪中，金平日不幸落敗，被金正日列為「白頭血統旁系」，一直在海外使館輾轉任職40多年。

金平日1979年擔任南斯拉夫駐外武官，隨後輾轉匈牙利、保加利亞、芬蘭、波蘭等東歐國家。1998年他被任命為駐波蘭大使，17年後，2015年1月他又被任命為駐捷克大使。韓媒指，金平日生活在國外期間仍然受到監視和牽制。

金正日生前禁止金平日回國。金正恩上位後，2013年先是處決姑父張成澤，2017年2月又派人在馬來西亞毒殺同父異母哥哥金正男，有人猜測金平日會成為下個目標，尤其在歐洲活躍的脫北者組織先前還宣布將以金平日為首，建立流亡政府。如今金平日即將回國的消息更加受到關注。

據報導，此次金平日與姊夫一同回國的情況實屬罕見。南韓前統一研究院院長崔鎮旭表示：「這是在國際制裁不斷加強的情況下，為了事前切斷國內外的不安因素而採取的措施。」

南韓自由民主研究院院長柳東烈則認為，金正恩執政八年後，為了加強自己的正統性，加上對統治十分有信心，因此召回流放海外的叔叔並就近看管。

金平日，有譯金平一（維基百科）
金平日，有譯金平一（維基百科）
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北韓金正恩金正日

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