蘇丹展望太空 首顆人造衛星由中國發射

2019-11-06 12:54 中央社 喀土穆6日綜合外電報導



非洲國家蘇丹官方昨天表示，蘇丹有史以來第一顆從事軍事、經濟及太空科技研究的衛星已由中國發射。

法新社報導，領導蘇丹主權委員會的將領柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）在首都喀土穆（Khartoum）與最高安全官員開會時，宣布衛星發射一事。

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中國新華社也報導，這顆衛星於3日在北部的山西省發射升空。

蘇丹主權委員會聲明表示：「這顆衛星的目標是發展太空科技研究、取得數據，以及為蘇丹的軍事需求探索自然資源。」

主權委員會發言人蘇雷曼（Mohamed al-FakhiSulaiman）說，再過幾個月，這顆衛星會由蘇丹監控；由中國發射衛星，是因為中國是這項計畫的合作夥伴。

正力抗經濟危機的蘇丹，數十年來都專注於國家太空計畫，內容涵蓋遙感探測、地理資訊等活動。

2013年，前總統巴席爾（Omar al-Bashir）領導下的蘇丹政府成立太空及航太研究所（ISRA），是蘇丹發展太空技術整體計畫的一環。

巴席爾於1989年透過軍事政變掌權，到今年長達30年。去年底，極度缺乏外匯及高度通貨膨脹導致經濟危機，蘇丹爆發全國抗議運動，人民要求巴席爾下台，抗議持續數月；今年4月，武裝部隊發動政變，巴席爾宣布辭職，蘇丹政事目前暫時由主權委員會掌理，預定過渡到2022年舉行選舉。