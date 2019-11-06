核勒索！伊朗宣布恢復提煉濃縮鈾
2019-11-06 11:10
聯合報 編譯胡夢瑋
／即時報導
伊朗總統羅哈尼5日表示，伊朗將在德黑蘭南部一座地下工廠重啟提煉濃縮鈾。
伊朗之前同意停止核子活動以換取國際解除制裁，包括暫停什葉派聖城科姆（Qom）附近山區福爾多提煉廠所有的提煉活動。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
不過，美國去年5月退出核協議，為削弱伊朗勢力隨後又祭出制裁，促使伊朗今年開始縮減其對核協議的承諾。
根據伊朗核協議，伊朗保留福爾多提煉廠的1044座第一代離心機，這些離心機在協議生效後空轉或閒置。
羅哈尼在國營電視台轉播的演說中表示，「從明天起（6日），我們將開始在福爾多廠注入六氟化鈾氣體」。伊朗當局表示，福爾多廠重啟的提煉活動將會在聯合國核子監察機構國際原子能總署（IAEA）監察員見證下進行。
福爾多廠將把鈾濃縮到5%水準，具有重大象徵意義。核協議規定的鈾濃縮上限是3.67%，這種濃度的鈾可用於核能發電，但遠低於武器級的90%。
美國誓言將會持續對伊朗進行「最大的施壓」，以終止伊朗所有提煉活動。美國國務院發言人奧塔格斯表示，「伊朗沒有立場擴增其在福爾多或其他地方的提煉鈾濃縮計畫，此舉是核子勒索，這只會加深伊朗在政治及經濟上的孤立狀況」。
歐盟發言人柯契姜琪克（Maja Kocijancic） 表示，「我們對於羅哈尼總統的演說表示要縮減伊朗核子義務表示擔心」。俄羅斯也表示憂慮。
這是2015年核協議來，伊朗第四次宣布縮減核子義務。
留言