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核勒索！伊朗宣布恢復提煉濃縮鈾

2019-11-06 11:10聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

伊朗總統羅哈尼5日表示，伊朗將在德黑蘭南部一座地下工廠重啟提煉濃縮鈾。

伊朗總統羅哈尼5日宣布重啟提煉濃縮鈾。美聯社
伊朗總統羅哈尼5日宣布重啟提煉濃縮鈾。美聯社
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伊朗之前同意停止核子活動以換取國際解除制裁，包括暫停什葉派聖城科姆（Qom）附近山區福爾多提煉廠所有的提煉活動。

不過，美國去年5月退出核協議，為削弱伊朗勢力隨後又祭出制裁，促使伊朗今年開始縮減其對核協議的承諾。

根據伊朗核協議，伊朗保留福爾多提煉廠的1044座第一代離心機，這些離心機在協議生效後空轉或閒置。

羅哈尼在國營電視台轉播的演說中表示，「從明天起（6日），我們將開始在福爾多廠注入六氟化鈾氣體」。伊朗當局表示，福爾多廠重啟的提煉活動將會在聯合國核子監察機構國際原子能總署（IAEA）監察員見證下進行。

福爾多廠將把鈾濃縮到5%水準，具有重大象徵意義。核協議規定的鈾濃縮上限是3.67%，這種濃度的鈾可用於核能發電，但遠低於武器級的90%。

美國誓言將會持續對伊朗進行「最大的施壓」，以終止伊朗所有提煉活動。美國國務院發言人奧塔格斯表示，「伊朗沒有立場擴增其在福爾多或其他地方的提煉鈾濃縮計畫，此舉是核子勒索，這只會加深伊朗在政治及經濟上的孤立狀況」。

歐盟發言人柯契姜琪克（Maja Kocijancic） 表示，「我們對於羅哈尼總統的演說表示要縮減伊朗核子義務表示擔心」。俄羅斯也表示憂慮。

這是2015年核協議來，伊朗第四次宣布縮減核子義務。

伊朗德黑蘭俄羅斯核能

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