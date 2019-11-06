論文提台灣就被沒收？英國報告：陸在英干涉學術自由

2019-11-06 10:54 聯合報 編譯 聯合報 編譯 馮克芸 ／即時報導



英國外交事務專責委員會（Foreign Affairs Select Committee）在一份近日完成的報告中說，英國各大學的學術自由越來越受中國大陸和其他專制國家的威脅，但英國政府和高等教育機構卻未妥善因應。報告中提到，中共資助的孔子學院曾涉及幾篇學術論文被沒收事件，那些論文中提到了台灣。

衛報報導，外交事務專責委員會的這份報告，趕在英國國會5日為提前改選而休會之前發出，報告中發現，有些「令人震驚的證據」顯示，中方干預英國學校學術自由的部分活動，似乎是由設在倫敦的中國駐英大使館統籌指揮。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

報告中說，有明確證據說明一些專制國家「正尋求影響英國各大學的研究議題或課程，且試圖限制大學校園中研究人員的活動」。

外交事務專責委員會由英國下議院任命，成員皆是國會議員，對政府部門進行監督。該會在報告中強調，曾有幾篇提到台灣的論文，在一個學術會議中被沒收，而孔子學院官員在此事件中扮演了一個角色。此外，中方還把英國的「中國學生學者聯合會」當作政治干預工具，監視赴英留學的維吾爾族異議人士、騷擾那些異議人士在中國的家人。

委員會指責部分英國學術組織助紂為虐，例如代表20所英國大學的「百萬+」聯盟（Million Plus）。此聯盟主席拉默爾（Bill Rammell）則告訴委員會，他「從未聽聞」外國勢力對英國大學施加影響力的「任何證據」。

委員會說，當前的英國政策「不足以讓學術自由不受財政、政治或外交壓力的干擾」。

報告還說，根據英國外交部向委員會提供的證據，凸顯英國政府對各大學缺乏指導。例如，英國「2019國際教育戰略白皮書」提到中國20多次，都是討論如何向中國市場推廣英國教育，未提及安全或干預問題。