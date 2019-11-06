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論文提台灣就被沒收？英國報告：陸在英干涉學術自由

2019-11-06 10:54聯合報 編譯馮克芸／即時報導

英國外交事務專責委員會（Foreign Affairs Select Committee）在一份近日完成的報告中說，英國各大學的學術自由越來越受中國大陸和其他專制國家的威脅，但英國政府和高等教育機構卻未妥善因應。報告中提到，中共資助的孔子學院曾涉及幾篇學術論文被沒收事件，那些論文中提到了台灣。

衛報報導，外交事務專責委員會的這份報告，趕在英國國會5日為提前改選而休會之前發出，報告中發現，有些「令人震驚的證據」顯示，中方干預英國學校學術自由的部分活動，似乎是由設在倫敦的中國駐英大使館統籌指揮。

報告中說，有明確證據說明一些專制國家「正尋求影響英國各大學的研究議題或課程，且試圖限制大學校園中研究人員的活動」。

外交事務專責委員會由英國下議院任命，成員皆是國會議員，對政府部門進行監督。該會在報告中強調，曾有幾篇提到台灣的論文，在一個學術會議中被沒收，而孔子學院官員在此事件中扮演了一個角色。此外，中方還把英國的「中國學生學者聯合會」當作政治干預工具，監視赴英留學的維吾爾族異議人士、騷擾那些異議人士在中國的家人。

委員會指責部分英國學術組織助紂為虐，例如代表20所英國大學的「百萬+」聯盟（Million Plus）。此聯盟主席拉默爾（Bill Rammell）則告訴委員會，他「從未聽聞」外國勢力對英國大學施加影響力的「任何證據」。

委員會說，當前的英國政策「不足以讓學術自由不受財政、政治或外交壓力的干擾」。

報告還說，根據英國外交部向委員會提供的證據，凸顯英國政府對各大學缺乏指導。例如，英國「2019國際教育戰略白皮書」提到中國20多次，都是討論如何向中國市場推廣英國教育，未提及安全或干預問題。

委員會在結論中說，英國在爭取國際高校學生或貿易協議時，不應犧牲那些「為英國和全世界帶來自由與繁榮」的國際準則；政府應向大學提供戰略性建議，並應堅定制裁侵犯人權的行為。

英國國會一份報告說，中國大陸在英國干預學術自由。圖為大陸國家主席習近平（右）20...
英國國會一份報告說，中國大陸在英國干預學術自由。圖為大陸國家主席習近平（右）2015年在倫敦參加孔子學院活動。美聯社
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英國孔子學院外交部

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