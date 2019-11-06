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全台都會區死亡路口 7成車禍都中這招…

台灣邦交國海地瀕臨分崩離析 紐時：似乎無人在意

2019-11-06 09:30聯合報 編譯馮克芸／即時報導

加勒比海國家海地是我國邦交國，蔡英文總統曾於今年7月往訪。紐約時報4日刊出社論指出，數十年的治理不當已使海地這個西半球最貧窮國家處於分崩離析邊緣，但如今似乎沒有人在乎此事。

海地近幾周出現暴力示威，圖為工人、教師及學生上月28日在首都太子港的示威中，要求...
海地近幾周出現暴力示威，圖為工人、教師及學生上月28日在首都太子港的示威中，要求總統摩依士下台。歐新社
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紐時這篇文章說，過去七周以來，海地總統摩依士（Jovenel Moïse）和反對陣營的抗爭引發一波暴力示威，有人燒輪胎、縱火劫掠，造成大眾運輸、學校、加油站及醫療院所關閉，至少30人喪生。

示威者表面上的目的是摩依士下台，但他拒絕。摩依士在2017年上任前是商人，那場選舉歷經兩回合投票，過程中被許多人指為作弊頻傳且投票率低。少有幾個海地人提出構想，討論接下來應由誰接任、做些什麼事、如何讓國家脫離混亂。

這場危機的核心，是海地民眾對現行政經體系的絕望：從1990年的第一屆民主選舉以來，海地已選出至少10位總統，其中只有3位做滿任期，整個國家始終未能克服貪腐、通膨、缺少糧食飲水、法紀蕩然等問題。

讓這種痛苦加深的，是一種感受：沒有人在乎。

冷戰時期，美國默默支持海地獨裁者杜瓦利埃（François Duvalier）父子，因為他們持反共立場，1990年代美國一度支持海地首位民選總統阿里斯蒂德（Jean-Bertrand Aristide），但後來美方又協助海地反對勢力，迫使阿里斯蒂德下台。

在近日這場危機中，示威者指控美國支持現任總統摩依士，但其實美國的「支持」不過是鬆散無力地呼籲海地各方「對話」。美國總統川普忙著移民及毒品問題，對海地頗反感，他2018年時曾說：「我們為何需要更多海地人？趕他們走。」

紐時說，顯然海地現在需要的，不只是另一場選舉，或民選領袖的「對話」。有些關切這場危機的人認為，需要國際社會在海地協同重啟一套可運作的體系。有些事必須改變，這個國家需要外國協助，問題是從哪裡開始協助。

海地這波破壞性示威抗議似乎無法帶來真正的改變。川普政府目前無意協助貧窮國家，除非有某種互惠協議。然而協助海地復原，符合美國及其他西方國家利益。海地國內外及非政府組織中，必有足夠的專才和創意，可規畫出一套協助組成聯合政府的計畫，也必有長期國際協助可推動那些計畫。

紐時呼籲，現在第一步是，認識到美國佛羅里達州南方1280多公里外、人口1100萬的海地，正處於悲慘困境且每況愈下；還有，請在乎它。

海地投票率加勒比海地區

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