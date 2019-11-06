巴黎氣候協定 美啟動退出 中法簽協議

法國總統馬克宏（右）和中國大陸國家主席習近平（左）將簽署一項協議，內容提到巴黎氣候協定「不可逆」。 （新華社） 分享 facebook

美國川普政府四日宣布，正式啟動退出巴黎氣候協定的程序；聯合國表示，根據協定，美國的退出將於二○二○年十一月四日生效。法國總統府官員則說，美國退出凸顯中法合作更顯必要，法國總統馬克宏和中國國家主席習近平今天將簽署一項協議，內容措辭將提及巴黎氣候協定的「不可逆轉性」。

巴黎氣候協定由一九五個國家共同簽署，承諾將全球平均氣溫升幅控制在攝氏二度以下，同時向攝氏一點五度的目標努力。

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巴黎氣候協定的規定，締約方可以自協定生效日起三年後的任何時間退出，並於保管人收到通知日起一年後生效；巴黎氣候協定於二○一六年十一月四日生效，美國最早可正式啟動退出協定程序的日期為二○一九年十一月四日，換言之，美國在可正式啟動退出協定的首日就宣布啟動程序。

不過美國二○二○年十一月初將舉行總統選舉，若川普無法連任，下任總統仍可能重返協定。

美國國務卿龐培歐四日透過推特宣布此消息，並表示美國對於自身在減排、增強抵禦能力、發展經濟的世界領導地位感到自豪，美方的模式實際且務實。

龐培歐表示，正如川普二○一七年六月發表的談話，川普決定退出巴黎協定，因為美方根據協定所做的承諾，對美國勞工、企業與納稅人造成不公平的經濟負擔；據規定，美方向聯合國提交退出協定的正式通知，於提交通知一年後生效。

大陸外交部發言人耿爽昨對美國的舉動回應，氣候變化是全人類面臨的共同挑戰，希望美方能夠多一點責任和擔當，多為多邊合作進程貢獻推動力，而不是增添負能量。

正陪同馬克宏到大陸國是訪問的法國總統府官員昨在上海受訪，表達對美國退出協定的遺憾，並說「這只讓中、法在氣候和生物多樣性方面的合作關係更顯必要」。

中、法在今年二十國集團（G20）峰會宣示，對抗氣候變遷會做出超越目前水平的貢獻。馬克宏和習近平預定今在北京正式會談，法國總統府官員透露，馬克宏與習近平將簽署文件，宣布巴黎氣候協定的「不可逆轉性」。