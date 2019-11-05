加泰羅尼亞：國王駕到 示威「相迎」

2019-11-05 22:42 德國之聲 德國之聲中文網



西班牙王室早就成為分離主義者激烈批評的對象。兩年前，在該國當局動用公權力阻止加泰羅尼亞獨立公投後，西班牙國王費利佩六世曾发表演講、呼籲國家統一，這讓很多人怒火中燒，點燃了獨立共和派的情緒。 圖／德國之聲提供 分享 facebook

西班牙王室早就成為分離主義者激烈批評的對象。兩年前，在該國當局動用公權力阻止加泰羅尼亞獨立公投後，西班牙國王費利佩六世曾发表演講、呼籲國家統一，這讓很多人怒火中燒，點燃了獨立共和派的情緒。

本周一（11月4日）西班牙王室到訪巴塞羅那，這是9名加泰羅尼亞獨立運動領導人入獄以來的第一次。今年10月，西班牙最高法院作出裁定，判處加泰羅尼亞獨立運動的12名被告中的9人9至13年有期徒刑。該判決後，加泰地區掀起大規模抗議浪潮。騷亂中，超過500人受傷，其中大約半數為警員，有數十人被逮捕。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

場外罵聲 場內掌聲

周一，西班牙國王費利佩六世及家人出席在巴塞羅那舉行的赫羅納基金會公主獎。大約2000名示威者揮舞著代表當地獨立運動的旗幟和標識，拿著鍋碗大力敲打，堵住了去往活動現場的路。一些嘉賓因此無法按時到場。示威者在被防暴警察圍住的情況下，高喊著"滾出去"，並焚燒王室的肖像。

在會場內，迎接國王、萊蒂西亞王後和他們的兩個女兒萊昂諾爾公主、索菲婭公主的是熱烈的掌聲。國王費利佩六世用當地方言加泰羅尼亞語說："在當今現實之下，不能為暴力、不寬容以及藐視他人權利的行為提供空間。"

西班牙王位繼承人、14歲的萊昂諾爾公主也发言稱"加泰羅尼亞永遠在我心中擁有特殊位置"。這是這位公主第二次公開演講，也是她第一次首次用加泰羅尼亞語演講。

根據官方統計和最近民意調查，加泰羅尼亞大約一半的人贊成脫離西班牙獨立。該議題也將主導該國本周日（11月10日）的大選。屆時，選民們將選出下一屆議會的議員，而這些議員將選出下一任的西班牙首相。

加泰議題主導大選前的電視辯論

同樣在周一，西班牙現任首相桑切斯（Pedro Sanchez）與挑戰者們進行了電視辯論，就如何處理加泰羅尼亞獨立問題展開激烈的爭論。

參加辯論的是西班牙5個主要政黨的領導人，西班牙工人社會黨的桑切斯、保守派人民黨的卡薩多（Pablo Casado）以及右翼的"呼聲黨"（Vox）的阿瓦斯卡爾（Santiago Abascal）、左翼的"我們可以黨"（Unidas Podemos）候選人以及"公民黨"（Ciudadanos）候選人。這5人就馬德裡在加泰羅尼亞的政策唇槍舌劍。

卡薩多批評桑切斯在應對持續騷亂時表現得太軟，並譴責執政的工人社會黨與分離主義政黨之間的政治聯盟。卡薩多質問桑切斯，是否認為西班牙是一個多民族國家以及是否將加泰看作國家。他對桑切斯說，"你不相信西班牙民族的存在"。

桑切斯沒有對此直接作答，而是回應稱加泰羅尼亞作為一個自治區，指的既是地區也是民族。他表示，將修改法律，明確組織非法公投是犯罪行為。桑切斯提醒卡薩多，加泰兩年前鬧公投時還是保守派人民黨執政，稱卡薩多應該"有謙遜和自我批評的精神"。

"呼聲黨"領導人阿瓦斯卡爾則同時批評了工人社會黨和人民黨，稱其搞砸了加泰羅尼亞危機。

三分之一選民尚在搖擺

西班牙的右翼因為近期的騷亂、暴力事件而得勢。在騷亂中，加泰羅尼亞示威者向警察投擲石塊和燃燒瓶。

大選前的民意調查顯示，桑切斯的工人社會黨目前處於領先地位。不過，預計沒有一個政黨可以獲得絕對多數席位，而三分之一的選民目前尚未拿定主意。今年4月的選舉曾經造成僵局，議員們無法達成執政聯盟。

王凡/葉宣（美聯社，路透社，德新社等）

【 本文章由德國之聲授權提供】