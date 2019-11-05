總理下台不能滿足訴求 伊拉克民眾要全面改革

2019-11-05 19:43 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



伊拉克民眾不滿現有政治體系的腐敗與伊朗的干政，上街要求全面改革。（圖為示意圖）（photo by Wikimedia） 分享 facebook 針對伊拉克民眾自發性遊行，要求伊朗勢力退出伊拉克，並希望政府力行改革。伊朗政治學家阿提亞認為，這是民眾看破宗派主義綁架的伊拉克政治的徵兆。儘管總理邁赫迪表示會下台負責，但阿提亞認為他的辭職已經不能滿足群眾，伊拉克政府若不進行全面憲政改革，群眾仍會繼續抗議。

示威益趨激烈

根據《英國廣播公司》報導，伊拉克民眾3日起開始聚集在伊拉克卡爾巴拉的伊朗領事館外抗議，要求伊朗停止干預伊拉克內政，且開始朝領事館內丟擲燃燒物品，使得情況直轉急下。儘管有傳出槍聲，且導致3人喪生，在場各方說法卻眾說紛紜，不確定是伊朗領事館警衛開槍，還是是不明份子趁亂開槍所造成。

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除了卡爾巴拉之外，伊拉克各地也紛傳反政府的大規模示威。對此，總理邁赫迪表示，政府歡迎和平示威遊行，但他希望示威者恢復理智並讓街道恢復暢通，否則伊拉克的石油產業會因為交通受阻而遭到重創。他也表示，若能找到繼任者，他願意下台負責，但示威者至目前為止，顯然不領情。

根除宗派主義

伊拉克政治學家阿提亞向《半島電視台》表示，邁赫迪的安撫策略嚴重地誤判了伊拉克民眾對現有政治制度與貪污的痛恨程度。阿提亞指出，現有的伊拉克政治體系其實是美國2003年入侵伊拉克後，在各宗教勢力角力下的妥協產物，極具宗派主義色彩。

若要避免可能的內戰，甚至是伊朗的干預，伊拉克的各大政治勢力最好集體同意再度組成過渡政府，並迅速重新修正整個政治制度。阿提亞指出，伊拉克年輕人已經不再相信任何政黨，除了漸漸透過商業公會或其他組織表達意見外，更選擇直接走上街頭抗議，這也就是為什麼總理下台已經不能滿足他們。

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