加拿大人怎麼看中國？抱持正面態度者不足三成

2019-11-05 18:33 德國之聲 德國之聲中文網



不列顛哥倫比亞大學（University of British Columbia）的調查還发現，一半加拿大人不希望華為在5G網絡建設中发揮重要作用。

自孟晚舟去年12月被逮捕，北京和渥太華之間的關系一直處於低谷。加拿大警方是應美方要求在溫哥華機場逮捕孟晚舟的。美方指控孟晚舟欺詐及誤導匯豐銀行，幫助華為公司在伊朗開展業務。孟晚舟則堅持自己無辜，並反對將她引渡到美國。

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民調總結指出："降溫是真實存在的。"僅有29%的加拿大人對中國是積極的態度，兩年前比例還是36%，不過比今年二月22%的比例高。

不過加拿大人仍希望與中國繼續進行商貿往來，62%的受訪者支持兩國磋商雙邊自由貿易協議。

孟晚舟被捕之後，中國暫停從加拿大進口肉產品和油菜籽。北京還拘留了兩名加拿大人，前外交官康明凱和商人邁克爾，指他們從事間諜活動。

調查指出，"擔心中國對加拿大產生影響的人越來越多，尤其擔心網絡攻擊和間諜活動"。中國駐渥太華大使館沒有回應路透社的置評請求。

過去兩年該大學進行了4次關於加拿大人民對中國態度的在線調查，最新的調查是9月26日至10月3日期間對1503名加拿大成年人進行的問卷，總體誤差率大約在3%。

文木 / 葉宣（路透社）

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